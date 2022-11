Børn og pensionister får tidlig julegave i Nuuk

Merete Lindstrøm Onsdag, 30. november 2022 - 13:00

Når pensionister og børn under 16 år stiger ombord på bybusserne i Nuuk efter nytår, behøver de ikke længere at tage pungen op af lommen, deres buskørsel bliver nemlig gratis fremover.

Priser fra maj 2022: • Kontantbillet, voksen kr. 21,- (fra og med 12 år) • Kontantbillet, pensionist kr. 21,- • Kontantbillet, barn kr. 9,- (fra og med 4 år til og med 11 år) • Klippekort, pensionist kr. 142,- (10 klip) • Klippekort, barn kr. 59,- (10 klip) • Månedskort voksen kr. 578,- (gælder i 30 dage) • Månedskort barn kr. 276,- (gælder i 30 dage) • Månedskort pensionist kr. 276,- (gælder i 30 dage)

Bemærk: der ydes kun rabat på månedskort for pensionister.

Planen om gratis buskørsel til de to grupper i befolkningen er et resultat af det budget som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget for næste år.

- Transport er en stor udgift for mange børnefamilier og pensionister. Dem der i dag har månedskort, vil få lidt flere penge mellem hænderne, og dem der køber billet, vil nu have mulighed for at tage bussen lidt oftere. Det er et politiske resultat som jeg er meget glad for, udtaler borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Avaaraq Olsen.

Sparer mellem ni og 21 kroner

Frem til nytår har børn fra 12-16 år betalt samme pris som voksne for at køre med busserne, men de kan fremover spare 21 kroner pr tur ligesom pensionister, der køber billetter, mens børn mellem to og 11 år sparer ni kroner for en billet.

Kommunalbestyrelsen har sat 6 millioner kroner af om året til at gøre busserne gratis for børn og pensionister.

Hvordan man som borger får adgang til den gratis buskørsel, vil blive meldt ud i løbet af december måned.