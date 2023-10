Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. oktober 2023 - 13:45

Flere børn mangler fritidsaktiviteter og fællesskaber.

Det kan alle deltagende i Nakuusas børnetopmøde nikke genkendende til, der kunne berette om historier om emnet til blandt andre formanden for Naalakkersuisut, der deltog ved børnetopmødet tirsdag den 17. oktober.

- Medlemmerne af Meeqqat Isummersorfii fortæller, at de oplever jævnaldrende, der mangler aktiviteter og fællesskaber, som er fristeder for børn og unge. Børnekonventionens artikel 6 og 31 handler netop om retten til gode, trygge og inkluderende fællesskaber, så de kan udvikle sig så godt som overhovedet muligt, siger programchef i Unicef i Grønland, Maliina Abelsen efter topmødet.

Unicef Grønland er koordinator for Nakuusas børnetopmøde.

Vigtigt for trivsel

Børnetopmødet er gennemført virtuelt, hvor syv børneråd har holdt møde.

-Vi ved, at fritidsaktiviteter er enormt vigtige for børns trivsel, for deres fysiske og mentale sundhed, for deres indlæringsevne og for forebyggelsen af risikoadfærd, f.eks. misbrug og kriminalitet. Derfor er det glædeligt, at børnene i år har valgt at fokusere på fritidsaktiviteter på topmøde, siger Maliina Abelsen.

De deltagende børn i børnetopmødet har udarbejdet anbefalinger, som politikere skal modtage den 24. november.