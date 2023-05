Børn løber sammen for rettigheder

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 31. maj 2023 - 16:44

62 folkeskoler over hele landet har arrangeret børneløbet ColorRun den 1. juni for at fejre Børnenes Dag. Her ønsker Nakuusa og UNICEF at sætte fokus på gode venskaber, når fællesløbet skydes i gang.

- Vi ved, at det at føle sig som en del af et fællesskab er centralt for at trives og have et godt liv. Derfor ønsker vi på Børnenes Dag at styrke børnenes bevidsthed om at være gode venner, og at inkludere alle i fællesskabet, så ingen føler sig udenfor, forklarer programchef i UNICEF i Grønland, Maliina Abelsen.

Under løbet kan de klasser, der deltager til ColorRun tage billeder af hinanden og indsende til UNICEF. Det bedste billede bliver belønnet med et pengebeløb på 2.500 kroner, som kan bruges til en klassefest, oplyser UNICEF.

Alkoholfri dag

I Tasiilaq fejres Børnenes Dag med endnu et tiltag. Her holdes alkoholsalget i byen lukket, mens fokus bliver på børnenes rettigheder. Det meddeler Pilersuisoq Tasiilaq på sin Facebook. Tasiilaq er den eneste by, der holder alkoholsalg lukket i anledning af børnenes dag.

I Nuuk vil fejring af dagen fortsætte ved Nuuk Center efter løbet. I tidsrummet 11.30-16.00 vil der være aktiviteter for børn, hvor der vil være musik, fotomulighed med Minnie Mouse og Mickey Mouse samt Olaf og Nanoq. Også får børnene mulighed for ansigtsmaling og spille bold med Grønlands Bold Union, KAK og håndboldforbundet TAAK.

Lokaludvalget i Nuuk, Pisiffik og Nuuk Offset har sponsoreret Børnenes Dag i Nuuk, oplyser UNICEF.