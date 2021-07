Børn lærer at lave sundt mad

- I FoodLab er vi stolte over, at et samarbejde på tværs af organisationer og virksomheder har givet op mod 100 madglade børn mulighed for at tilbringe en dag i FoodLab-køkkenet, siger Anne Nivíka Grødem.

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 16. juli 2021 - 17:02

Sundt og farverige mad samt læring om børnerettigheder var på programmet for 100 børn fra 10-12 år under en sjov dag i køkkenet. Workshoppen i Kommuneqarfik Sermersooq er blevet til i samarbejde med Paarisa, Unicef Grønland, Royal Greenland og FoodLab.

- I FoodLab er vi stolte over, at et samarbejde på tværs af organisationer og virksomheder har givet op mod 100 madglade børn mulighed for at tilbringe en dag i FoodLab-køkkenet. Tak til de mange børn der deltog og stor tak til vores samarbejdspartnere for at løfte i flok, siger FoodLab Manager, Anne Nivíka Grødem.

Maria Motzfeldt som underviser

Underviserne på workshoppen, Maria Motzfeldt og Akutaaneq Kreutzmann, har også været en tur i Tasiilaq i 2020 for, at lære 7. klasse børnene i Tasiilaq at leve sundt.

Maria Motzfeldt kender de fleste fra blandt andet julekalenderen Tammartagaq, og Akutaaneq Kreutzmann er kendt som elitehåndboldspiller.

- Selve undervisningen har Maria Motzfeldt stået for, og af de ti kostråd har der særligt været lagt vægt på kostrådet om at spise fisk. Det er en vigtig viden at give de deltagende børn på 10-12 år, da forskning viser, at netop sådan en viden får dem til at træffe sundere madvalg i fremtiden, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.