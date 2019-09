Børn i Kommune Kujalleq får særlig bisidder

redaktionen Mandag, 23. september 2019 - 17:32

Uddannelsen er en del af en samarbejdsaftale, som Kommune Kujalleq underskrev i april i år.

Det skriver Foreningen Grønlandske Børn i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder nemlig, at børn i kommunen kan få tildelt en najorti, der kan bisidde dem, hvis de bliver en del af en socialsag.

Får snart deres uddannelsesbeviser

Lige nu er najortier fra Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Paamiut samlet i Qaqortoq for at uddanne sig og blive klædt på til at arbejde for at børnenes perspektiv inddrages i børnenes egen socialsager.

- Det er meget glædeligt, at de snart kan komme i arbejdstøjet og komme ud og gøre den forskel, de brænder for at gøre, siger sekretariatsleder for Foreningen Grønlandske Børn, Nike Berthelsen.

- Siden vi indgik aftalen med Kommune Kujalleq har vi rekrutteret de najortier, der skal arbejde for kommunens børn. Det er de najortier, der lige nu modtager den sidste undervisning i alt fra den gode børnesamtale til sagsgangene i kommunerne, og som snart får deres uddannelsesbevis i hænderne, fremhæver Nike Berthelsen.

Najorti i alle kommuner

Derudover har der været et arbejde i at klæde sagsbehandlerne på.

- Alle sagsbehandlere skal være bekendt med najorti-ordningen, og de skal vide, hvordan de kan arbejde med sager, hvor en najorti indgår. Derfor har vi også samlet sagsbehandlere fra alle byer i kommunen til en workshop. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne kan få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, og at de føler sig trygge og kan se fordelene ved at bruge en najorti, lyder det fra Nike Berthelsen.

Foreningen Grønlandske Børn har været på besøg på skoler i Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq for at udbrede kendskabet til Najorti, oplyses det.

De nyuddannede najortier forventes klar til at bisidde børn i Kommune Kujalleq fra efteråret 2019.

Det er planen, at alle kommuner for najorti i alle kommuner fra næste år.