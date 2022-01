Børn ned til fem år får første stik i dag

Kassaaluk Kristensen Fredag, 14. januar 2022 - 11:52

Børn fra fem år og frem til 11 år får tilbudt en vaccine mod coronavirus i Inussivik i Nuuk i dag.

Det er første gang, Grønland tilbyder coronavaccine til børn i den aldersgruppe.

Landslægen har tidligere på ugen oplyst, at han anbefaler vaccinen til børn, da børn kan sprede smitten.

- Vi anbefaler vaccination af børn, da det vil give os bedre kontrol med epidemien, nu hvor vi især ser stigende smitte blandt yngre børn. Selvom børn sjældent bliver alvorligt syge af Covid-19, vil det være med til at bryde smittekæden og dermed beskytte andre, udtale Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

Børn i den aldersgruppe skal vaccineres anden gang tre uger efter første stik.

Forskning ikke enig

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler, ligesom mange andre lande, vaccinen for børn. Men forskningen er ikke enig i forhold til, hvorvidt børn bør få vaccinen, når deres sygdomsforløb vurderes at være mildt ved smitte.

Værd at vide om vaccinen: Børn vil få tilbudt vaccinen fra Pfizer-BioNTech, som er godkendt til aldersgruppen 5-11 år. Børn får en mindre dosis af vaccinen end voksne. Børn skal vaccineres to gange for at få den bedste beskyttelse. 2. stik skal gives ca. 3 uger efter det første. Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om, at børn skal have 3. stik. Der er ikke rapporteret andre bivirkninger blandt børn, end dem man kender fra vaccination af børn på 12-15 år og voksne. Kilde: corona.nun.gl

Og mens anbefalingen er det samme i Grønland, er forskning i udlandet ikke enige om, hvorvidt børn bør opnå immunitet eller får en beskyttelse med en vaccine.

Christine Stabell Benn, der er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet udtalte i en artikel i Berlingske, at det formentlig ville være bedre for det enkelte barn at blive smittet med coronavirus og dermed opnå immunitet, end at blive vaccineret:

- Jeg vil godt vove at lægge hovedet på blokken og sige, at hvis den nye omikronvariant eller ikke mindst en ny vaccineresistent stamme breder sig i Danmark, så vil naturligt immune være bedst beskyttede mod alvorlig sygdom, sagde hun i en artikel i Berlingske.

Tæt på flokimmunitet i Nuuk

I samme artikel citeres Anton Pottegård, professor i farmakoepidemiologi og forsker i brug af lægemidler ved Syddansk Universitet for, at prisen for naturlig immunitet er for høj på nuværende tidspunkt.

- Det er rigtigt, at der er ting, vi ikke ved – men på baggrund af det vi ved, ser det fornuftigt ud. Det giver mening at vaccinere, siger han.

Under et pressemøde mandag fortalte landslæge Henrik L. Hansen, at 35 procent af børn i alderen 5-9 år, bosiddende i Nuuk, har været smittet med coronavirus. Det svarer til 428 børn ud af 1222 5-9-årige i Nuuk.

Landslægen udtalte også, at den befolkningsgruppe er ved at få en flokimmunitet i forhold til covid-19.