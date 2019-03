Boeing vil ikke udsende ny vejledning efter søndagens flystyrt

Ritzau Mandag, 11. marts 2019 - 06:29

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udsende en ny vejledning til operatører ud fra de foreløbige oplysninger om søndagens flystyrt i Etiopien.

Det oplyser den amerikanske flyproducent Boeing mandag.

- Sikkerhed er vores førsteprioritet, og vi tager alle forholdsregler for fuldt ud at kunne forstå alle aspekter af denne ulykke.

- Vi arbejder tæt sammen med efterforskerne og de involverede myndigheder, udtaler en talsmand fra Boeing i en mail.

Et fly fra Ethiopian Airlines af typen Boeing 737 MAX 8 styrtede ned søndag af endnu ukendte årsager. Flyet var på vej mod Kenyas hovedstad, Nairobi.

Om bord var 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer. De mistede alle livet.

Flyet var magen til det indonesiske fly fra Lion Air, der styrtede kort efter start fra Jakarta 29. oktober 2018. Samtlige 189 personer om bord omkom.

Kinas myndighed for civil luftfart oplyser mandag, at det har beordret alle landets luftfartsselskaber til midlertidigt at holde fly af denne type på jorden.

- I lyset af de to ulykker, som begge var med nyligt leverede Boeing 737-8-fly, og som skete under takeoff-fasen, så har de en vis grad af lighed, udtaler Kinas myndighed for civil luftfart i en meddelelse.

737 MAX 8 omtales ind imellem som 737-8. Flyene har også i forbindelse med de to ulykker været kaldt Boeing 737-800 MAX.

Tidligt mandag morgen dansk tid besluttede Ethiopian Airlines også, at alle 737 MAX 8-fly skulle blive på jorden.

Det norske flyselskab Norwegian, der har mange afgange fra Københavns Lufthavn dagligt, har 15 fly af typen Boeing 737 MAX 8. De to flystyrt ændrer imidlertid ikke noget hos selskabet.

– Alle vores 737 MAX 8-fly flyver som normalt. Vi er som altid i tæt dialog med Boeing og forholder os til deres og luftfartsmyndighedernes anbefalinger.

- Sikkerheden til vores passagerer kommer altid først, siger Tomas Hesthammer, flyvechef i Norwegian til det norske nyhedsbureau NTB mandag morgen.

Ethiopian Airlines oplyser, at der blandt de omkomne - ud over etiopiere og kenyanere - var 18 canadiere, otte italienere, otte kinesere og otte passagerer fra USA. Fire svenskere og én nordmand er blandt de døde.