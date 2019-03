Boeing anbefaler at holde fly på jorden

Ritzau Torsdag, 14. marts 2019 - 06:47

Lande og selskaber holder Boeing-fly på jorden Få her et overblik over nogle af de flyselskaber, der indtil videre har sat Boeing 737 MAX 8 på standby: * Aerolíneas Argentinas fra Argentina. * Aeroméxico fra Mexico. * Cayman Airways fra britiske Caymanøerne. * Comair fra Sydafrika. * Eastar Jet fra Sydkorea. * Ethiopian Airlines fra Etiopien. * Gol Airlines fra Brasilien. * Icelandair fra Island. * Jet Airways fra Indien. * LOT Polish Airlines fra Polen. * MIAT Mongolian Airlines fra Mongoliet. * Norwegian fra Norge. * Oman Air fra Oman. * Royal Air Maroc (RAM) fra Marokko. * S7 fra Rusland. * TUI fra Storbritannien. * Turkish Airlines fra Tyrkiet. Her er der udstedt et flyveforbud med Boeing-modellen: Easas 32 medlemslande. Ud over de 28 EU-lande er det Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. * Australien. * Canada. * De Forenede Arabiske Emirater. * Egypten. * Japan. * Fiji. * Hongkong. * Indien. * Indonesien. * Irak. * Kina. * Kosovo. * Kuwait. * Libanon. * Malaysia. * Mexico. * Mongoliet. * Namibia. * New Zealand. * Nigeria. * Oman. * Panama. * Serbien. * Singapore. * Thailand. * Tyrkiet. * USA. * Vietnam. * Usbekistan. Kilder: AFP, Reuters, AP, Washington Post, dpa, NTB, check-in.dk og Easa.

Fly af typen Boeing MAX 8 og MAX 9-fly bør holdes på jorden, lyder

det onsdag fra producenten selv.

Boeing har dog stadig fuld tiltro til flyenes sikkerhed, understreger selskabet.

- Vi støtter dette proaktive skridt ud fra en overflod af forsigtighed. Sikkerhed er en kerneværdi for Boeing, og det har det været, så længe vi har bygget fly, siger Dennis Muilenburg, administrerende direktør for Boeing, i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Udmeldingen fra Boeing kommer, kort efter at USA's luftfartsmyndighed, FAA, meldte ud, at den på linje med blandt andet EU har udstedt et flyveforbud for Boeings MAX 8 og MAX 9-fly.

Det var USA's præsident, Donald Trump, der i går meddelte, at flyene nu bliver holdt på jorden.

Præsidenten understreger, at "Boeing er et fantastisk selskab". Flyene vil blive holdt på jorden, indtil selskabet har fundet en løsning, siger han.

Canada forbød ligeledes flyvninger og i dag fulgte Japan trop.

Flyveforbuddet skyldes, at to fly af typen Boeing MAX 8 er styrtet inden for knap et halvt år. Senest søndag i Etiopien, hvor alle om bord mistede livet.

Ifølge FAA skal "muligheden for samme årsag til ulykken med de to fly skal forstås bedre", skriver Reuters.

Nogle eksperter har udtrykt mistanke om, at der kan være software på de nye fly, som piloterne i de to flystyrt ikke har kunnet slå fra. Kombineret med forkert data fra en defekt sensor kan dette have bragt flyene ned.

Softwaresystemet i fokus kaldes MCAS og virker ved at pege flyets snude nedad, hvis systemet registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.

Systemet er indført for at undgå, at flyet "staller". Det betyder, at hvis flyet stiger for stejlt, kan hastigheden blive så lav, at flyet ikke længere kan svæve, og det styrter ned.

Har sensoren til systemet været defekt, og piloterne ikke været i stand til at slå systemet fra, kan det ifølge eksperter måske have tvunget flyet ned.

Boeing har selv oplyst, at det siden flystyrtet i Indonesien har arbejdet på en softwareopdatering til MAX-flyene. Softwaren skulle ifølge Boeing være klar inden for nogle uger.

Årsagerne til de to uheld er ikke endeligt klarlagt.