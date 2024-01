Boeing-aktien dykker efter panel-svipser

Ritzau Mandag, 08. januar 2024 - 14:57

Endnu er det uvist, hvad der i weekenden præcist førte til, at et sidepanel i en Boeing 737 Max-flyvemaskine rev sig løs og efterlod et stort hul i flyet, da det var knap 5000 meter oppe i luften.

Alligevel reagerer investorer verden over på nyheden om Alaska Air-hændelsen ved at sælge ud af Boeing-aktien.

Den er blandt andet noteret på børsen i Frankfurt, hvor den mandag middag handles syv procent lavere end i sidste uge.

Også på børsen i New York kan Boeings problemer mærkes. Mandag morgen amerikansk tid er Boeing-aktien faldet med ni procent.

Sammenhæng med tidligere problemer

Kursfaldet skal ses i sammenhæng med de tidligere problemer, som har plaget 737 Max-flyene. Det mener luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Det her er endnu et tilbageslag efter en periode, hvor der har været en række problemer med den her flytype. Det comeback, som Boeing havde håbet på, bliver formentlig udskudt igen, siger han.

Boeing 737 Max-flyene bærer på en tung bagage med to fatale flystyrt og en efterfølgende 20 måneder lang periode, hvor flyene ikke måtte tages i brug, mens årsagen til styrtene blev undersøgt og udbedret.

Læg dertil leveringsvanskeligheder og en nylig sag om en manglende møtrik i et haleror.

Håb om enkeltstående fejl

- Vi har set, hvordan Airbus har taget markedsandele fra Boeing de senere år af samme grund, og hos Ryanair er man meget enormt træt af, at man ikke kan få de 737 Max, som man har bestilt, leveret til tiden.

- På den måde kommer det her på et rigtigt dårligt tidspunkt, siger Jacob Pedersen.

Boeings håb består ifølge analytikeren i, at det viser sig, at der er tale om et enkeltstående fejl i en 737 Max 9-version, som ikke er særligt udbredt.

- Så vil man relativt hurtigt kunne få flyene på vingerne igen og undgå alt for mange aflysninger, forsinkelser og leveringsproblemer, som kan drille selskabernes sommerprogrammer, siger han.

