Bøf, bil og bolig: Tre gode klima-råd

videnskab.dk Tirsdag, 26. februar 2019 - 15:11

En god tommelfingerregel, hvis man ønsker at give klimaet en hjælpende hånd, er at fokusere på de tre B’er: Bøf, bil og bolig. Det skriver Videnskab.dk

Sådan lyder det fra Michael Søgaard Jørgensen, der forsker i bæredygtig omstilling.

- Både klima- og ressourcemæssigt er det tre gode områder at have i baghovedet. Så jeg har nogle ideer til, hvad man kan gøre inden for hvert af dem, siger Michael Søgaard Jørgensen, lektor på Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, til Videnskab.dk.

Forskere har mange gange slået fast, at det ville hjælpe på verdens udledning af drivhusgasser, hvis vi spiste meget mindre kød, end vi gør i dag.

Men agurk, tomat, salat og peberfrugt vil typisk være dyrket i et drivhus, som bruger meget energi til lys og varme. De kan strengt taget belaste klimaet lige så meget som kylling eller svinekød, beretter Michael Søgaard Jørgensen.

Derfor betyder ’mindre kød’ reelt ’spis flere grove grøntsager og rodfrugter’. Og gerne af den slags, vi kan dyrke på friland i Danmark, for eksempel kartofler, rødbeder, gulerod, pastinak og alle typer kål.

Tricky råd

Det andet råd er lidt mere tricky, indrømmer Michael Søgaard Jørgensen.

Mange mennesker er afhængige af at transportere sig over lange afstande til og fra arbejde. Og det er ikke altid lige praktisk eller overskueligt at droppe bilen.

Michael Søgaard Jørgensen nævner forskellige konkrete muligheder for at få fingrene i en bil, når man har brug for den:

• Delebilsklubber - hvor du bestiller en bil til de dage, du har brug for den.

• Delebiler ad andre veje, for eksempel via Letsgo i København, Odense, Aarhus og Roskilde

• Gennem firmaer som DriveNow i København kan du leje biler med betaling pr. minut

• Du kan også få et lift eller leje dig ind i en privat bil gennem GoMore

Michael Søgaard Jørgensen opfordrer desuden til, at vi overvejer en ekstra gang, om vi virkelig har brug for det nye stykke tøj, den nye køkkenmaskine eller det nye, smarte værktøj – eller om vi måske kan leje eller låne i stedet.

- Jeg vil anbefale, at man lige venter til i morgen med at købe og tænker sig om en ekstra gang. Måske kan man låne en boremaskine, en græsslåmaskine eller en foodprocessor af naboen.

- Vi skal til at finde ud af, hvordan vi kommer videre herfra på samfundsniveau, men individuelt tænker jeg, at de ting, jeg har nævnt her, kan man bare gå i gang med, siger Michael Søgaard Jørgensen.