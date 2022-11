Bødker fortsætter i Ligestillingsrådet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. november 2022 - 14:06

Forkvinden for Ligestillingsrådet, Kathrine Bødker, fortsætter som rådsforkvinde for Grønlands Ligestillingsråd.

Det meddeler naalakkersuisut i en pressemeddelelse, efter naalakkersuisut har udpeget de nye medlemmer til Ligestillingsrådet ud fra de indstillede kandidater. Rådets funktionsperiode er fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.

- Ligestillingsrådets medlemmer har tilsammen den kompetence og viden, der er nødvendig for at understøtte og udvikle Naalakkersuisuts ambitioner på ligestillingsområdet. Rådet har en bred sammensætning af fagområder, indenfor børn, unge, erhvervsliv, jura og indsigt i voldsdynamikker og andre kønsrelaterede forhold, siger naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja H. Nathanielsen.

Kønsligestilling i fokus

Kathrine Bødker blev udpeget af 8. marts gruppen, og har været rådsforkvinde for Ligestillingsrådet i perioden 2019-2022.

Og hun fortsætter nu arbejdet som rådsforkvinde.

Her er de nye medlemmer:

Kathrine Bødker, indstillet af 8. marts gruppen (rådsforkvinde)

Britta Keldsen, indstillet af Grønlands Erhverv

Rasmine Hansen, indstillet af MIO

Grethe Siegstad, indstillet af Afdeling for børn- og familiebehandling

Mads Pedersen, indstillet af Atorfillit Kattuffiat

Sofus Fenger Hove, indstillet af Greenland+

Mikkel Andreasen, indstillet af Unicef og Foreningen Grønlandske Børn

- Jeg ser frem til et godt samarbejde med rådet, da kønsligestilling er et emne der ligger mig meget på sinde. Jeg sætter min lid til, at rådet vil deltage aktivt i arbejdet med at sikre gode rammer for mænd og kvinder her i landet, siger naalakkersuisoq.