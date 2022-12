Bøder, blæst og blå blink: Sermitsiaq.AG har været med politiet på patrulje

Anders Rytoft Lørdag, 10. december 2022 - 10:00

Det er mørkt udenfor, da patruljebilen klokken 09.15 triller ud i trafikken og forlader politigården i Nuuk.

Fredag formiddag er Sermitsiaq.AG med på bagsædet, da betjentene Knud Madsen og Nukannguaq Lennert laver færdselskontrol i Nuuk.

Grønlands Politi har tidligere på ugen varslet, at der fredag vil være et særligt fokus på trafiksikkerheden. Det håber Knud Madsen, at folk har fået med. Han har hørt, at et lokalt autoværksted har haft ekstra travlt i dagene efter politiets pressemeddelelse.

Knud Madsen har ikke på forhånd planlagt en rute. Han tager det lidt, som det kommer, fortæller han, mens patruljevognen har retning mod Qinngorput.

En alvorlig ulykke

Det handler ikke bare om at dele bøder ud, forklarer Knud Madsen. Nej, det handler om, at der skal være styr på sikkerheden i trafikken:

- Det er meget mørkt på gaderne, særligt når der ikke ligger så meget sne. Det skaber en større fare for at påkøre nogen, siger han og husker tilbage på en episode sidste år, hvor en kvinde var blevet påkørt.

- Hun døde efterfølgende af sine kvæstelser. Det havde været meget mørkt, og føreren havde ikke set hende, siger han og understreger dermed alvoren.

I en rundkørsel på Qarsoq tæt ved Qinngorput starter de blå blik. En lastbil kører med en defekt forlygte.

- Det ene bremselys bagved lyser heller ikke, bemærker Nukannguaq Lennert, da lastbilen holder ind til siden.

Hård opbremsning og U-vending

Føreren får en bøde på 500 kroner, fortæller Knud Madsen, da han tilbage i bilen sidder og udfylder anklageskriftet.

Manden i lastbilen forklarer, at han allerede har forsøgt at ordne forlygten. Han lover, at han nok skal få den fikset, siger manden, inden lastbilen får lov til at køre videre.

Nogle hundrede meter længere fremme holder en anden patruljebil.

- Har I standset den, spørger betjentene på en knasende forbindelse.

Med hovedet på skrå bekræfter Nukannguaq Lennert over radioen.

Det er blevet lysere, da patruljebilen kører tilbage mod byen til lyden af Let's get down, let's get down to business, som strømmer ud af radioen. Et øjeblik med drengerøvsstemning afbrydes af en hård opbremsning og en skarp U-vending. Knud Madsen har fået øje på en modkørende bilist med en defekt forlygte.

Banker lidt på lygten

Sirenen hyler, og patruljebilen accelererer med høj hast. En håndværker holder ind til siden ved Kofoeds Skole. Han gestikulerer ivrigt, da han står med de to betjente foran personbilen.

I mellemtiden sniger en sort varevogn med en ødelagt baglygte sig forbi de to betjente, som har fuld fokus på føreren af personbilen. Grebet af stemningen overvejer Sermitsiaq.AG's journalist i et splitsekund at sætte efter, men vælger alligevel at forholde sig passivt på bagsædet.

Tilbage i patruljebilen forklarer Nukannguaq Lennert, at manden prøvede at komme med en undskyldning om, at lygten virkede.

- Det gjorde den også, da han bankede lidt på, siger Nukannguaq Lennert og griner.

- Den virker i hvert fald ikke, som den skal, konstaterer Knud Madsen, der kører tilbage mod midtbyen for at købe en flaske danskvand, inden betjentene fortsætter jagten på de knuste og slukkede billygter.

Vil ikke tro på det

Der går heller ikke længe, før en bil uden lys kører forbi Nuuk Center. En hund sidder bag på ladet, og endnu engang sætter patruljevognen efter. Føreren af bilen slipper for en bøde.

Til gengæld beder Nukannguaq Lennert ham om at få hunden med ind i bilen. Det blæser, og bilerne vipper i det matte decemberlys.

Kort tid efter får betjentene øje på endnu en håndværker. Manden, der ellers lyser op med sin gule refleksjakke, kører rundt med en defekt forlygte. Føreren vil i første omgang ikke tro på det, men da Nukannguaq Lennert viser ham om foran bilen, står det klart, at de 500 kroner, som venter ham i bøde, ikke er til diskussion.

Klokken er 10.45, da Sermitsiaq.AG's journalist bliver sat af ved mediehuset efter halvanden times kørsel med fire standsninger og tre uddelte bøder.

- Det er gået som forventet, forklarer Knud Madsen.

Nukannguaq Lennert nikker.

De to betjente fortsætter færdselskontrollen nogle timer endnu, inden de tager tilbage til politigården for at skrive om dagens sager.