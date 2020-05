Bo Lidegaard: USA har villet overtage Grønland i 80 år

redaktionen Søndag, 17. maj 2020 - 08:33

Den danske ambassade i Washington er fornemt udstyret med grønlandsk marmor. Der er også swimmingpool – af hensyn til ”kontorets damer”, skriver AG.

Henrik Kauffmann, det måske største ikon inden for dansk diplomati – en mand, som samtidig blev idømt livsvarig fængsel for landsforrædderi – stod bag byggeriet på byens bedste adresse.

Det er karakteristiske for Kauffmann, at han i den grad tænkte på ambassadens damer. Han var nemlig flot og kvindekær. En solbrændt ambassadør, der strøede om sig med silkestrømper til jubel blandt ”kontorets damer”.

At luksusbyggeriet i USA’s hovedstad udover swimmingpool og andre ekstravagancer var bygget i grønlandsk marmor er også fuldstændig logisk, når man kender den danske ambassadørs dramatiske historie og nøglerolle under 2. Verdenskrig.

I den sammenhæng var Grønland nemlig afgørende. Uden Grønland ingen heltegerning. Uden Grønland som trumf ville tyskfødte Henrik Kauffmann aldrig være kommet til at spille den afgørende rolle som afhoppet diplomat og selvudnævnt ambassadør og repræsentant for Danmark under 2. Verdenskrig.

