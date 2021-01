Bluejay Mining udpeger ny administrerende direktør

redaktionen Torsdag, 07. januar 2021 - 08:37

Der er sket ændringer i direktionen hos mineselskabet Bluejay Mining.

Administrerende direktør Rod McIllree har nemlig valgt at træde tilbage, og han efterfølges af Bo Møller Stensgaard, som har fungeret som underdirektør i selskabet.

Det skriver Bluejay Mining på sin Twitter-profil.

Bo Møller Stensgaard Kilde: Bluejay Mining

Rod McIllree udtaler i forbindelse med om ændringerne i bestyrelsen:

- Jeg glæder mig over Bo's udnævnelse som administrerende direktør og mener, at hans baggrund og omfattende operationelle erfaring i Grønland sammen med hans lokale viden og relationer, tekniske og organisatoriske evner giver ham de optimale kompetencer til at udvikle virksomhedens flagskibsprojekt, Dundas.

Selskabet oplyser, at Rod McIllree fortsætter som formand for bestyrelsen i mineselskabet.

LÆS OGSÅ: Dundas Titanium får udnyttelsestilladelse ved Moriusaq

Bluejay Mining fik sidste måned udnyttelsestilladelse for et område på 64 kvadratkilometer ved Moriusaq, som er gyldig for de næste 30 år. Her fik mineselskabet retten til at udnytte tunge mineraler, herunder ilmenit og andre titanbærende tunge mineraler i området.