Bluejay Mining får en vigtig partner i Disko-projekt

Redaktionen Mandag, 09. august 2021 - 14:04

Bag Kobold Metals står så prominente investorer som klima- og teknologifonden Energy Ventures, der er under opsyn af Microsoft-stifteren Bill Gates, og hvis investorer omfatter Michael Bloomberg, Jeff Bezos (Amazon, red.) og Ray Dalio (står bag verdens største hedgefond, red.), oplyses det i en pressemeddelelse fra Bluejay Mining, der således vil understrege, hvilken storkapital, de har fået i ryggen.

Aftalen er ikke uden omkostninger, idet KoBold Metals kan gå hen og få en bestemmende indflydelse i Disko-projektet.

- Bluejay kan opretholde en andel på 49 procent gennem forholdsmæssig finansiering af projektet og vil styre feltoperationerne i denne periode, oplyser selskabet.

Klimaomstilling

Den administrerende direktør i KoBold, Kurt House, ser frem til at finde metaller til batterier, der er så vigtige i den verdensomspændende klimaomstillling. Han pointerer, at KoBold råder over den perfekte teknologi i jagten på at finde de nye metaller i Disko-projektet.

Administrerende direktør Bo Stensgaard fra Bluejay Mining siger om aftalen:

- Denne aftale transformerer Blujay. Vi er glade for at have fået en partner, der ligger i toppen af teknisk innovation til nye efterforskningsmetoder, bakket op af nogle af de mest succesrige investorer i verden, siger Bo Stensgaard, der afslører, at man har haft mange samtaler med mange forskellige investorer fra hele verden, og at man er ”ekstremt glade for”, at Kobold nu vil investerer i det grønlandske mineprojekt.