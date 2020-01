Bluejay Mining får udvidet sin efterforskningstilladelse

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 31. januar 2020 - 15:36

Mineselskabet Bluejay Mining har fået ny efterforskningstilladelse på zink, bly og sølv i Disko/Nuussuaq-halvøen.

Det bekræfter departementschef i departementet for råstoffer, Jørgen Hammeken-Holm til Sermitsiaq.AG.

Dermed har selskabet fået deres tilladelse udvidet fra 106 km2 til 692 km2 på området, hvilket glæder direktøren i Bluejay Mining.

- Vi er glade for at have fået tildelt det nye licensområde ved Kangerluarsuk. Vores beslutning om at øge vores jordområde mere end fem gange er vidnesbyrd om vores tillid til licensens fremtidige muligheder. Med det i tankerne glæder vi os til vi starter vores feltsæson i 2020, siger administrerende direktør i Bluejay Mining Roderick McIllree til nyhedsmediet nsenergybusiness.com.

- Det inkluderer en relativt billige boringer, hvor vi leder efter zink-, sølv-, bly- og kobberforekomster, der er kendte i området i sammenhæng med den nærliggende tidligere Maarmorilik, zink-bly- og sølvmine.

Starter til sommer

Ifølge nyhedsmediet nsenergybusiness.com søgte mineselskabet at få udvidet deres efterforskningstilladelse i Disko/Nuussuaq området tilbage i oktober 2019.

- Det er helt normalt, at et mineselskab enten udvider eller mindsker efterforskningsområdet. I dette tilfælde har mineselskabet ansøgt om at få udvidet sin efterforskningstilladelse på kysten, ud mod vandet, på baggrund af de tidlige geologiske undersøgelser, de har haft, siger departementetschef i råstofdepartementet, Jørgen Hammeken-Holm til Sermitsiaq.AG.

Med efterforskningstilladelsen af mineselskabet nu planer om at starte den første fase af prøveudtagningsprogrammet ved det nye licensområde i Disko/Nuussuaq-halvøen i sommeren 2020.

Den nye licens giver en buffer omkring det eksisterende projekt, hvilket sikrer sikkerheden af projektets jomfruboring planlagt til sommer.

Mineselskabet forventer gode men uopdagede zink- bly- sølv- og kobberforekomster i området.