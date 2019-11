Bloktilskud: Borgmestre nægter at underskrive aftale

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. november 2019 - 13:01

Der er mere end kold luft mellem landets borgmestre og Vittus Qujaukitsoq. Og det har udløst en hidtil uhørt situation, hvor der ikke foreligger en fælles underskrevet aftale om næste års bloktilskud.

Den 11. november blev borgmestrene bedt om at underskrive bloktilskudsaftalen hurtigst muligt. Det nægter de imidlertid, fremgår det af et brev, som borgmestrene i fællesskab har sendt til Vittus Qujaukitsoq den 15. november, og som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Ingen inddragelse

- Kommunerne finder det uacceptabelt, at Naalakkersuisut igen har valgt at indarbejde en rammebesparelse på bloktilskuddet til kommunerne, uden at kommunerne tidligere i processen er blevet inddraget i forhold til det spørgsmål.

- Kommunerne finder det desuden betænkeligt, at et af Selvstyrets store driftsområder, sundhedsområdet, delvist friholdes, medens kommunernes store driftsområder, skole- og socialområdet ikke friholdes. Sådanne besparelser vil naturligvis gå ud over den borgerrettede service, skriver borgmestreene.

De tre Siumut-borgmestre og to IA-borgmestre mener, at parterne bør være enige om at gennemføre konkrete tiltag, der “reelt kan nedbringe kommunernes udgifter”, når bloktilskuddet skal sættes ned.

Diktater fra Selvstyret

- Det er kommunernes oplevelse, at forløbet omkring bloktilskudsaftalen 2020 har været utilfredsstillende og præget af diktater fra Selvstyret, frem for en egentlig forhandling mellem parterne. Borgmestrene tager derfor fremsendte diktat til bloktilskudsaftale til efterretning, men ønsker ikke at underskrive aftalen, understreges det i brevet til Vittus Qujaukitsoq.

Borgmestrene slår til lyd for at få revideret budgetsamarbejdsaftalen med Selvstyret.

- Det er således kommunernes forventning, at en ny budgetsamarbejdsaftale vil kunne være færdigforhandlet inden udgangen af februar måned 2020. Budgetsamarbejdsaftalen bør desuden indeholde klare retningslinjer for bloktilskudsforhandlingerne, herunder en tydelig deadline for hvornår bloktilskudsaftaler skal ligge færdige, lyder ønsket fra landets fem borgmestre.

- Kommunerne vil insistere på at bloktilskudsforhandlingerne for 2021 og fremadrettet, er færdigforhandlet og indgået ikke senere end den 15. juni året før, skriver Kiista P. Isaksen, Charlotte Ludvigsen, Ane Hansen, Palle Jerimiassen og Malik Berthelsen.