Bloktilskud øget med knap 500 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 29. januar 2020 - 17:49

Bloktilskuddet ligger fast. Det er den almindelige antagelse. For sådan lyder det konsekvent fra både grønlandske og danske politikere. Men den samlede sum, som overføres fra den danske stat via fire årlige udbetalinger, har bevæget sig i et pænt tempo opad siden 2009, skriver avisen AG.

Den danske finansminister, Nicolai Wammen (S), oplyser, at tilskuddet i 2020 udgør 3.911,3 millioner kroner.

Dermed er bloktilskuddet samlet vokset med næsten en halv milliard – præcist 472 millioner kroner – de seneste 10 år. Og om halvandet til to år vil det runde 4 milliarder kroner. I 2009 var det på 3.439,6 millioner kroner.

Stigningen skyldes, at checken fra staten årligt reguleres med det generelle pris- og lønindeks.

Espersen: En glidebane

Da selvstyreloven blev vedtaget, understregede statsminister Anders Fogh (V) i Folketinget, at det var nagelfast, at tilskuddet ikke kunne »stige med én øre«. Bortset fra pris- og lønreguleringerne.

Ifølge Dansk Folkepartis Søren Espersen er det dog netop den glidebane, man i øjeblikket er på vej til at bevæge sig ud på. Han henviser til, at folketinget i november vedtog at sende en check på 80 millioner kroner til at forbedre forholdene for udsatte børn.

- Det er jeg ikke fornærmet over. Men rent juridisk er sagen den, at selvstyret har hjemtaget socialområdet og dermed har ansvaret for at finansiere det. Selvstyreloven er meget klar på det her punkt: Beløbet ligger fast. Og der skal være orden i tingene, siger Søren Espersen.

- Det er en glidebane, hvis man et sted i selvstyret mangler penge, fordi man ikke magter det, og så Danmark skal betalte. Så er bloktilskudstanken faktisk forsvundet, tilføjer Søren Espersen.

Læs hele artiklen i AG – få adgang ved at trykke her: