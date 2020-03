Blok 5 eksplosion dokumenteres

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 22. marts 2020 - 08:03

39-årige Anders Berthelsen hørte historien om eksplosionen i blok 5 første gang for omkring syv år siden. Det undrer ham, at sådan en dyster men stor historie er puttet ind i glemmebogen.

- Ideen om dokumentaren begyndte at spire, da min mor og hendes kusine fortalte om hændelsen. Det undrer mig, at vi ikke kender til historien, for alle bør kende til den mere dystre del af historien, forklarer Anders Berthelsen.

Det har taget Anders Berthelsen seks år at arbejde med dokumentaren. Undervejs har der været flere måneders pauser, men langt om længe er den ved at være visningsklar. Og til efteråret kan man forvente at se den.

Spændt på reaktioner

Men før vi når så langt, skal de pårørende få mulighed for at se den foreløbige, men ufærdige dokumentar.

- Jeg er mest spændt på pårørendes reaktion på dokumentaren. Under arbejdet blev jeg mere og mere bevidst om, at dokumentaren og historien er meget vigtig for de pårørende, siger Anders Berthelsen, der arbejder med dokumentaren.

Dokumentaren handler om den håndværker, der overlever eksplosionen i blok 5. Overleveren, Eli Damberg var udstationeret i Nuuk under opførelsen af blokkene i Nuuk i 1970, da eksplosionen skete den 14. marts.

- Det har været en kamp at få råmaterialer om eksplosionen i blok 5. Jeg ønsker, at bruge det rigtige materialer, så vi kan se og høre forholdene dengang.

I alt 11 mennesker mistede livet, da blok 5 eksploderede på grund af en gasudledning i blokken.

- Dokumentaren er også en slags slutning for dem, der mistede deres kære under ulykken for 50 år siden. Det er en del af bearbejdningen, som også er meget vigtig for mig, siger Anders Berthelsen.

Han tilføjer, at han stadig ønsker at finde film- og fotomaterialer som kan bruges til dokumentaren, og at han kan digitalisere materialet om nødvendigt.