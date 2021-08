Blog: Trods corona blev Camp Kulloq en succes

Foreningen Grønlandske Børn Mandag, 09. august 2021 - 16:02

I 2019 sendte FGB sendte for første gang et internationalt hold af frivillige afsted på Camp Kulloq med en masse spændende materialer og ideer.

Campen var så stor en succes, at indtil flere af de deltagende får en tåre i øjet, når de mindes fællesskabet, samarbejdet og oplevelserne fra den første Camp Kulloq. Derfor blev det da også hurtigt besluttet, at campen skulle gentages – denne gang med styrket lokal indsats.

Mange aktiviteter

De frivillige, lokale såvel som internationale, har i år sørget for, at alt på Camp Kulloq har kørt, som det skulle. I løbet af campen har de brugt hele dagen, seks dage om ugen på at planlægge, forberede og udføre aktiviteterne til Camp Kulloq og dens glade deltagere.

Francoise Salami

Årets Camp Kulloq bød på aktiviteter af kreativ, legende og kulturel kvalitet. En af årets populære aktiviteter var blandt andet den genbrugsvenlige opfinderleg – ”Kan Den Flyde?” hvor både børn og voksne viste deres evner i mini-bådbyggeri af genbrugsmaterialer.

Om Camp Kulloq Grønlandske Børn har siden 2014 afholdt sommerlejre i bl.a. Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut og Nanortalik. I år afholdes endnu engang to lejre; én i Qeqertarsuaq og en i Kullorsuaq. Lejren i Kullorsuaq, Camp Kulloq, arrangeres i samarbejde mellem 6 frivillige fra Grønlandske Børn, fra Grønland, Danmark og Schweiz, og 10 lokale frivillige. Camp Q arrangeres af 16 frivillige fra Grønlandske Børn, fra Grønland, Danmark, Tyskland og Italien. De foregående år har grupperne været mere internationale, men pga. Corona er det blevet prioriteret, at der var mange med fra Grønland og Danmark. Det er 2. gang der afholdes sommerlejr i Kullorsuaq, mens det er første gang at Grønlandske Børn arrangerer sommerlejr i Qeqertarsuaq. Du kan læse mere om Grønlandske Børns sommerlejre på www.fgb.dk eller kontakte projektleder Gunver C. Justesen på gj@fgb.dk. Grønlandske Børns sommerlejre er arrangeret i samarbejde med Avanaata Kommune, Tips og Lotto i Grønland, Nordens Institut i Grønland/NAPA, Inuuneritta Puljen, Den Grønlandske Fond, KNI a/s Royal Arctic Line mfl.

Der var også rum til at lære Yupik-danse med dertilhørende sange, synge østgrønlandsk trommesang og til at danse Kalattuut. Når vejret tillod det, var der udendørslege med kongespil, fangeleg og andre fællesaktiviteter. Dog var årets store crowdpleaser sportshallen, som summede af liv og glæde på alle campens dage. Der var ofte flere sports-entusiaster, som måtte vente tålmodigt på, at det blev deres tur på grund af årets forsamlingsforbud på max 20 personer.

Årets frivillighold var heldigvis både fleksibelt og ansvarsbevidst. Holdets frivillige gjorde alt, hvad de kunne for at passe på hinanden og på deltagerne under de løbende coronastramninger. Der var mod til at gentænke campens format, så den levede op til coronarestriktionerne, der var var i konstant forandring. Voksne deltagere havde for eksempel maske på, og alle deltagere sprittede trofast hænder ved starten af aktiviteterne.

Lukket før tid

Desværre måtte Camp Kulloq som følge af Corona-restriktionerne lukke før tid.

Heldigvis nåede vi at få en dejlig uge med sjove aktiviteter, som gør, at både deltagere og frivillige ildsjælde kan se tilbage på gode minder, sjove udfordringer og venskaber.

Hvem ved, måske kan de legesyge sjæle også se frem til, at Camp Kulloq en dag vender tilbage.