Blog: Børn på sommerlejr

Mandag d. 28. juni mødtes vi - 16 frivillige og en projektleder - i Kastrup Lufthavn kl 6:45 om morgen. Turen skulle gå til Kangerlussuaq. Gruppen var udvalgt af Grønlandske Børn og Mellemfolkeligt Samvirke og opgaven var, at lave en lang række aktiviteter for børn og unge i Qeqertarsuaq i juli måned.

De fleste af os, havde aldrig mødt hinanden og skulle bruge de næste 5 dage i karantæne Kangerlussuaq inden turen skulle gå videre til Qeqertarsuaq.



Karantænen skulle bruges til at lære hinanden at kende og planlægge de 3 uger med aktiviteter i Qeqertarsuaq. Programmet stod på en masse lege, snakke og beslutninger om hvordan campen skulle afvikles. Det blev dog også mulighed for at få det første indtryk af den Grønlandske natur. Bl.a. gik turen til Russel Gletscheren, vi fik set Kangerlussuaqs eneste skov bestående af ca. 100 træer plantet under 2. verdenskrig, verdens 2. nordligste golfbane samt fik svømmet i en (ganske kølig) indsø.

Musikfestival

Lørdag d. 3. juli gik turen så videre til Ilulissat med fly - her fik vi læsset bagage og en masse proviant på Diskolines Targa til Qeqertarsuaq. Turen til Qeqertarsuaq tog to timer - en tur med udsigt til en masse isbjerge og synet af et par hvaler undervejs.

Første aktivitet efter vi landede og havde indkvarteret os byens skole, var at tage til den lokale musikfestival med flere kendte Grønlandske bands - bl.a. Nanook og Kimmernaq. Der fik vi også mulighed for, at få de første indtryk af de lokale og området omkring byen. En ganske hyggelig og god indledning på vores ophold i byen.

Konfirmation

Søndagen var hele selskabet inviteret til konfirmation i kirken som ligger lige ved siden af skolen. 8 unge og nervøse konfirmander skulle bekræfte deres tro - alle iført nationaldragter. Dog var, den ellers smukke kirke, ganske fyldt så vi tog ophold uden for kirken indtil konfirmanderne kom ud. Efterfølgende var vi inviteret til kaffemik flere steder i byen hvor der blev serveret lokale retter - hvilket blev første mulighed for alle for at smage både rensdyr og sæl.



Mandag indledte vi så campen på den lokale fodboldbane - som både er den første etablerede og største kunstgræsbane i Grønland. Her havde vi arrangeret en række lege og boldaktiviteter aktiviteter for børnene - yderligere var der både mulighed for ansigtsmaling og forskellige spil. Vi havde desuden anrettet flere forskellige retter som blev serveret til alle de besøgende. Trods en heftig weekend i byen med både festival og konfirmationer mødte der en del børn og deres forældre op og deltog i løjerne - og de fik også smagt på det forskellige mad.

Vejret drillede

Tirsdag, den første aktivitetsdag på campen, var vejret ikke helt med os. Vi besluttede derfor kun at lave aktiviteter på skolen og i skolegården. Der var indlagt en mindre udfordring da Royal Arctic Line skibet med en del af vores remedier fra Panduro Hobby, Lego mv. først ville komme sent onsdag eftermiddag.

Antallet af børn om tirsdagen levede ikke helt op til forventningerne da der kun kom 20-25 børn. Men allerede dagen efter deltog lidt over 60 børn hen over dagen. De første dage brugte vi til at lære børnene at kende, hvad de godt kunne lidt at lave og hvad der ikke helt interesserede dem. Vi lavede både kreative ting som navneskilte, tegninger, smykker og lignende ting. Onsdag, efter vores forsinkede ting var kommet, Satte vi 4 af de 8 flyttekasser med Lego frem, som børnene frit kunne kaste sig over - og det var noget der faldt i god jord. Samme oplevelse havde vi da vi endelig fik adgang til hallen og vi fandt bolde, forhindringsbane og hoppeborg frem. Både torsdag og fredag forløb på samme måde med en lang række aktiviteter.

Familiedag

Så kom lørdagen som skulle være familiedag. Temaet for dagen var “International Kaffemik” med mad fra forskellige dele af verden - bl.a. Italien, Brasilien, Australien og Tyskland. Samtidig var der mulighed for forskellige lege undervejs. Vi havde desuden inviteret nogle af de lokale til at komme og vise/undervise nogle af de lokale danse - desværre drillede musikken os lidt så undervisningen blev udskudt til et senere tidspunkt. I alt omkring 130 besøgende kiggede forbi, smagte og deltog over de 3 timer vi holdt åbent. Første uge i Qeqertarsuaq havde overordnet og stort set forløbet lige efter planen og søndagen skulle bruges til, at lade op til uge to i selskab med de glade børn og unge i byen, med en vandretur til smukke Kuannit.

