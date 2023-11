Blinken ser øget og farligt samarbejde mellem Nordkorea og Rusland

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. november 2023 - 06:56

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og hans sydkoreanske modstykke, Park Jin, har "dybe" fælles bekymringer vedrørende et "øget og farligt" militærsamarbejde mellem Rusland og Nordkorea.

Det siger Blinken ifølge nyhedsbureauet AFP på et fælles møde mellem de to i Sydkorea torsdag.

- Vi ser DPRK (Den Demokratiske Folkerepublik Korea, landets officielle navn, red.) levere militærudstyr til Rusland til at støtte deres angreb i Ukraine, siger Blinken.

- Men vi ser også, at Rusland leverer teknologi og støtte til DPRK til deres egne militærprogrammer.

Fortsætter afskrækkelsesstrategi

Ministeren siger, at Sydkorea og USA fortsætter arbejdet om en udvidet afskrækkelsesstrategi sammen med Japan.

- Vores tre lande har allerede taget skridt til at forbedre vores fælles respons, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det handler blandt andet om deling af missildata om Nordkorea, fælles forsvarsøvelser og cyberindsatser.

I september var Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på besøg i den allerøstligste del af Rusland, hvor han mødtes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Har indgået våbenaftaler

Den nordkoreanske leder fik blandt andet fremvist bombefly, krigsskibe og missiler.

Landene har afvist, at de har indgået våbenaftaler. Men de lovede, at de ville arbejde tættere sammen militært.

Fra den russiske regering lød det sidste måned ifølge nyhedsbureauet AFP, at der er "intet bevis" for, at Nordkorea sender våben til Rusland.

USA opfordrer Kina til at spille en mere aktiv rolle i at få Nordkorea til at afholde sig fra at bidrage yderligere til uro med for eksempel missiltest.

Opfordring til Kina

- Kina har et unikt forhold til Nordkorea. Derfor har de reel indflydelse, siger Blinken ifølge AFP.

- Og vi ser i retning af Kina for at bruge den indflydelse til at spille en konstruktiv rolle i at trække Nordkorea væk fra den uansvarlige og farlige adfærd, fortsætter han.

Blinkens besøg i Sydkorea er led i en større diplomatisk rundtur, hvor han også har været i Mellemøsten.