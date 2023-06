Blinken har indledt vanskeligt besøg i Kina

Ritzau Søndag, 18. juni 2023 - 13:14

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, ankom tidligt søndag til Beijing og mødte Kinas udenrigsminister, Qin Gang. Det er fem år siden, at der senest var en amerikansk udenrigsminister i Kina.

Blinken er den højest rangerende repræsentant for USA, som besøger Kina fra præsident Joe Bidens administration.

Besøget sker på et tidspunkt med stærke spændinger mellem Washington og Beijing. Præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver har nedtonet forventningerne til et diplomatisk gennembrud.

Blinken fremsatte ingen kommentarer ved sin ankomst til Kina, men han sagde forud for sin afrejse, at USA ønsker at undgå, at rivaliseringen mellem de to stormager udvikler sig til en konflikt.

Dårligt forhold

BBC rapporterer, at Bidens besøg har stor betydning, og at det overordnet har tre prioriteringer: At skabe et forbedret forhold generelt, at bane vej for mere og lettere samhandel og at undgå krig. Blinken skulle have været til Kina i februar, men besøget blev aflyst på grund af en krise udløst af en kinesisk ballon svævede ind over USA. USA mente, at det var en spionballon

Embedsmænd i det amerikanske udenrigsministerium har sagt, at kineserne har lagt stor vægt på advarsler om, at det er vigtigt at undgå fejlberegninger og misforståelser.

Besøget i Beijing fortsætter mandag, hvor Blinken skal have flere samtaler med Qin. Samtidig skal han mødes med topdiplomaten Wang Yi og muligvis også præsident Xi Jinping.

Forholdet mellom USA og Kina har været dårligt i lang tid. Det blev forværret, da den tidligere præsident Donald Trump indledte en handelskrig mod Kina. Samtidig har spændinger omkring Taiwan, Hongkong og krigen i Ukraine samt kinesiske menneskerettighedskrænkelser mod blandt andet uighurerne i Xinjiang-provinsen taget til.

I den amerikanske delegation er der forhåbninger om, at besøget vil bane vej for regelmæssige bilaterale møder om handel mellem de to lande i de kommende måneder.

Præsident Biden har udtrykt håb om, at han inden for nogle måneder vil komme til at mødes med præsident Xi.