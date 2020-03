Der er blevet foretaget coronatest i Kangerlussuaq

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 28. marts 2020 - 09:36

I et skriftligt spørgsmål fra Tillie Martinussen (Sam) om Naalakkersuisut har planer om at sætte mobil testning af Covid-19-virus op ved internationale lufthavne i landet svarer Martha Abelsen, naalakkersuisoq for sundhed, således:

- Sundhedsvæsenet har allerede mulighed for ambulant at undersøge borgere, der er mistænkt for at være smittede med covid-19, i forhåndsudpegede prøvetagningsrum, hvorefter borgerne kan udskrives til observation i hjemmeisolation, svarer Martha Abelsen, der yderligere oplyser, at der er gennemført undersøgelser i Kangerlussuaq, idet der var mistanke om smitte iblandt passagerer, der netop var ankommet fra Danmark.

Undersøgelse om anskaffelse af udstyr

Hun oplyser således, at der ikke foreløbigt er planer for at opsætte et mobilt laboratorium i landet

- Sundhedsvæsenet har på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige udstyr eller personale med kompetencer til at foretage laboratoriediagnostik for covid-19. Muligheden for at anskaffe det nødvendige udstyr undersøges, således at der forhåbentlig på et tidspunkt kan gennemføres laboratoriediagnostik for covid-19 her i landet, siger Martha Abelsen.

Naalakkersuisoq for sundhed påpeger, at det er vigtigt, at borgerne først ringer til sundhedsvæsenet og ikke møder op på sygehuset eller sundhedscentret at ved mistanke om smitte, idet borgerne kan smitte andre.