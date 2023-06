Blæksprutten

Redaktionen Torsdag, 08. juni 2023 - 16:44

Jens-Jakob Sandgreen og kone har endnu ikke nogle børn, men de har den seks måneder gamle Nuuk-hund, Bob Molly. Og der er energi i den hvalp. Han er ikke så glad for, at hunden piber nede i kælderen, hvor hun er blevet lukket inde, mens der er gæster. Men lad os lige slå fast, at det ikke er en lille, mørk kælder. Der er rigeligt lys og plads til hende, og hun har fået lov til at hilse på gæsterne. Bob Molly er bare meget kærlig og vil helst være ovenpå sammen med mennesker.

Det skriver avisen AG.

Havde parret fået børn, havde Bob Mollys insisteren på at komme ud, nok ikke været det store problem, men direktøren for Arctic Umiaq Line (AUL) ender med at ringe til sin kone, den internationalt anerkendte makeup artist, Natascha – og datter af hans to store rollemodeller, VideoLeif og Nan – så hun kan være sammen med hunden.

Hun var heldigvis lige i nærheden, og så var Jens-Jakob rolig og kunne fokusere på sin livshistorie. Han har altid drømt om at få hund, og da han som voksen fik sin første hund, Pjuske, fandt han ud af, hvad han kan lide ved hunde.

- Man bliver tvunget til at være i nutiden.

JJ og Natascha, der har været sammen i otte år, blev gift i august 2021.

- Vi vil gerne have børn. Det er en drøm, vi har, understreger han, men siger også, at det ikke har været nemt at finde den fornødne tid, eftersom de begge har været private erhvervsdrivende. Først for ti måneder siden fik han et mere fasttømret job, uden dog at have givet slip på sit iværksætteri.

- Som privat erhvervsdrivende, føler man sig aldrig klar til noget, fordi tingene kører så hurtigt, og når man når et resultat, så er det et ret kortvarigt hver gang,. Så vi har prioriteret, at opbygge trygge rammer, før vi tager de næste skridt, siger han.

Natascha tog JJ’s efternavn, da de blev gift.

- Hun vandt, det blev ikke til JJ Khamlampao, siger han.

Komikeren

Jens-Jakob bliver faktisk mest kaldt JJ. Det kommer sig af, at hans håndboldtræner gennem flere år ikke kunne huske hans navn, så han forkortede det, og så begyndte holdkammeraterne også at kalde ham JJ. Nu er han lige fyldt 35 år og er direktør for Arctic Umiaq Line. For mange – også ham selv – er det mærkeligt, hvis han bliver kaldt ved sit fulde navn.

- Det er nemmere at huske og hurtigere at udtale, lyder det.

