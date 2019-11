Black Friday: Stor forbrugsfest i Nuuk Center

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 29. november 2019 - 14:20

Sermitsiaq.AG besøgte Grønlands største shoppingcenter Nuuk Center hvor Black Friday er blevet skudt i gang. Masser af mennesker var på shoppingcentret, og der var næsten ingen ledige parkeringspladser i Nuuks bymidte.

Vi har spurgt læserne, hvad de synes om Black Friday, der ofte betragtes som dagen, hvor julehandlen for alvor starter.

Leiff Josefsen

Miilu Frederiksen:

- Det er dejligt, at butikkerne holder udsalg, hvor butikkerne har chancen for komme af med de ting, som har ligget på hylderne i lang tid. Jeg tror, jeg vil købe tøj og elektroniske udstyr.

Leiff Josefsen

Angerlartunnguaq Mølgaard:

- Det er en god mulighed for at købe julegaver, og jeg tænker på at købe julegaver til mine børn. Det gode ved Black Friday er, at jeg kommer til at bruge færre penge, og at jeg ikke skal købe julegaver i sidste øjeblik. Det ville være godt, hvis der var udsalg flere gange om året.

Leiff Josefsen

Søren Hald Møller:

- Der er mange mennesker, der får mulighed for at købe billigere end ellers, det er meget godt. Men så kan man synes, at det kan være lidt for meget med de amerikanske traditioner, som vi kopierer, hvor det handler om at sælge varer. Jeg tror ikke, at jeg vil købe noget særligt, men hvis jeg finder et særligt godt tilbud, kan det være, at jeg køber det.

Leiff Josefsen

Ejnar Jensen:

- Jeg synes, at det er rigtigt godt, fordi der er så mange tilbudsvarer. Jeg er allerede godt i gang med at købe ting, hvor jeg både skal købe julegaver og de ting, vi mangler derhjemme. Jeg ville håbe, at der var Black Friday hvert eneste kvartal på året.

Leiff Josefsen

Atangana Olsen:

- Vi går ikke så meget op i Black Friday som familie, for der er jo ikke rigtige tilbud. Jeg er her for at købe gaver til min datter, der snart har fødselsdag. Som jeg ser det, så køber folk det, som de ellers ikke har brug for til hverdag, og i mine øjne er det overforbrug. Men vi kommer til at bruge lidt penge på at købe de ting, vi mangler, men det vil ikke være meget, da vi er studerende. Men overbruget er lidt farlig, da der nu er mange, der går op i, at vi skal passe på vores jord. Jeg synes bare, at Black Friday er lidt for meget.