Blå øjne og sort hår: Hvad definerer en grønlænder?

Lørdag, 02. januar 2021

Hvornår er man en af os? Eller en af dem? Spørgsmålet er indlejret i en debat om grønlandsk identitet og blot en af flere kulturelle dagsordener, som vil blive detoneret, når politikerne i Inatsisartut atter mødes i Nuuk til Vintersamling i februar, skriver avisen AG.

Og netop den slags emner – sprog, rettigheder og det grønlandsk-danske – skal nok ad flere omgange få sindene i kog i løbet af den ekstraordinære samling. Få debatter kan som de værdipolitiske sætte fut i fejemøget. Ikke kun i Grønland, men over alt i verden i disse år, hvor især den altoverskyggende identitetspolitik – nationalismen – er genstand for vældige vælgerstrømninger.

Det var blandt andet ved at anslå de patriotiske toner sådan, Donald Trump blev præsident for fire år siden med budskabet om: Make America Great Again!

Og sådan Boris Johnson kom til magten i Storbritannien. Ved at insistere på det rent britiske, melde sig ud af EU og sende titusindvis af østeuropæiske gæstearbejdere hjem til deres egne lande.

Men tilbage til begyndelsen af denne artikel: Hvad er en grønlænder?

Peles version

Ifølge Pele Broberg fra Partii Inuit, der har udformet oplægget til forespørgselsdebatten, kan man skære en sand inuit ud på denne måde:

Er dine forældre født i Grønland, eller blot en af dem, ja, så taler det for, at du også er grønlandsk. Han udtrykker det også på denne omvendte facon. - Har du dansk indfødsret og er dine forældre ikke begge danskere eller færøske – eller tilflyttere fra udlandet – så er du højst sandsynligt også grønlandsk.

I sit oplæg understreger Pele Broberg, at han kommer med fred og er besjælet af en konstruktiv ånd. Det er ikke hans mening med debatten, at den skal skabe splittelse i samfundet. Men forude venter store forandringer, og tiden er inde til at tale lige ud ad posen.

