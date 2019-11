Bittert opgør om KNI er på trapperne

Redaktionen Fredag, 29. november 2019 - 12:19

I bemærkningerne til finansloven hedder det, at Naalakkersuisut fra 2022 forventer en besparelse på 10 millioner kroner på servicekontrakten med KNI A/S, når den nuværende aftale udløber i 2021. For at kompensere denne besparelse, vil KNI til gengæld få adgang til detailhandelen i de store byer. Teksten er en gentagelse fra Finansloven 2019.

Demokraterne siger nej

Men om planen realiseres står hen i det uvisse. For står det til koalitionens støtteparti Demokraterne, der ellers er med i finanslovforliget, er den sag ikke færdigdiskuteret.

– Demokraterne er imod forslaget, og det skal tages op igen, når vi skal forhandle finansloven for 2022, lyder det fra Demokraternes Inatsisartut-medlem Justus Hansen.

– Kort fortalt frygter vi, at det kan skade investeringslysten, hvis en selvstyreejet virksomhed kan konkurrere mod private aktører med skattekroner i ryggen.

Andre modstandere

Også fra oppositionens side er der modstand mod forslaget:

– Samarbejdspartiet frygter, at forslaget vil betyde døden for de små kioskejere og butiksejere. Løsningen er ikke at åbne butikker, der er i konkurrence med private, med landskassen som evig malkeko, siger Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet.

Naalakkersuisut erkender, at det er en del usikkerhed forbundet med planen.

