Biskop: Statue-hærværk - en magtesløs handling

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. juli 2020 - 17:48

Hans Egede statuen – en af mange foran Marmorkirken i det indre København – blev oversmurt med maling natten til tirsdag og på soklen stod ordet ”decolonize” med rød flammeskrift.

Biskop Peter Skov-Jakobsen har på opfordring fra Sermitsiaq.AG valgt at kommentere såvel begrebet ”Decolonize” og hærværket mod statuen.

Spændende diskussioner

Om ”Decolonize” skriver biskoppen følgende:

Biskop Peter Skov-Jakobsen Københavns Stift

- Det er spændende diskussioner, vi har foran os og bestemt også nye erkendelser, og alle bliver vi også mindet om, at vi er mennesker af vores tid. Det undskylder ikke, men forklarer ofte, de holdninger man har. Jeg er formentlig ikke den eneste, der har oplevet at skifte mening på væsentlige punkter i løbet af et årti, og jeg er formentlig heller ikke den eneste, der til tider tænker: Gad vide hvad mennesker tænker om 100 år om dette?

Om selve hærværkshandlingen skriver Peter Skov-Jakobsen:

- Jeg har ingen forståelse for, at man ødelægger statuer – på mig virker det som magtesløse handlinger, og jeg opfatter ikke det grønlandske folk som magtesløst. Selvstyret har i årevis mindet os om jævnbyrdighed og om en demokratisk tradition. Dér, hvor man kan gribe ordet, skal vold og hærværk ikke dominere, fastslår biskoppen og føjer til:

Blinde pletter i racisme-debatten

- Det interessante ved den nye debat om racisme er, at vi minder hinanden om, at vi formentlig har blinde pletter, og vi bliver nødt til at være selvkritiske på mange områder, når vi taler om mennesker, om seksualitet, nationalitet. Samtidigt er det godt at vende fortiden, for jeg er ikke i tvivl om, at der i fortiden blev ment og sagt og gjort noget, som vi ikke forstår i dag.