Biologer og Polar-besætning på loddejagt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 28. januar 2019 - 08:57

Lodden er blevet kommerciel interessant, men fisken har ændret vandringsmønster i de senere år.

Vigtigt bidrag

- Det er vigtigt for Grønland at bidrage til disse undersøgelser, fortæller afdelingsleder Helle Siegstad fra Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

- Ikke mindst set i lyset af at op til 80 procent af loddebestanden befinder sig i vores farvande en stor del af tiden. Derfor har vi også fået forhøjet vores kvote fra 9 til 15 procent af forekomsterne i Nordatlanten fra 2018. Det giver os bedre muligheder for at videreudvikle dette fiskeri, men det kræver, at vi deltager i de relevante undersøgelser, hvilket Naturinstituttets gør med både forskningsmæssig viden og penge. Dertil kommer Polar Seafoods indsats, siger Helle Siegstad.

Det er det islandske havundersøgelsesinstitut MRI, der har givet tilladelse til de nye undersøgelser.

Besætningen

Allerede i 2017 fik Polar Amaroq ros af direktøren for den pelagiske afdeling ved havforskningsinstituttet, Thorsteinn Sigurdsson. Han glæder sig ikke alene over, at islandske rederier og grønlandske Polar Pelagic A/S viser vilje til at investere i seriøse undersøgelser, men anerkender også det grønlandske fartøjs rolle.

- Besætningen viste stort engagement, og samarbejdet gik godt, understreger han.

Trawleren Polar Amaroq skal i den kommende tid bistå biologer med at finde lodden i Nordatlanten. Polar Seafood

Geir Zoega er kaptajn om bord på Polar Amaroq, og han siger:

- Selv om trawleren rent faktisk er lejet ud til MRI, er det naturligvis vores dygtige besætning fra Tasiilaq, der er med på disse togter. Under selve undersøgelserne er besætningen på otte mand samt fire biologer. Men såfremt vi finder tilstrækkelige forekomster, bliver besætningen på 18 mand, når vi skal indfryse fangsten.