Biologer og fiskere enige: Det er helt galt

Ved udgangen af sidste år meddelte Naalakkersuisut, at man gradvist over en fireårig periode ville tilpasse det kystnære fiskeri efter hellefisk til den biologiske rådgivning. Men i starten af september i år

forhøjede Naalakkersuisut hellefiskekvoten for det kystnære fiskeri efter hellefisk med 2.400 tons i Diskobugten, hvilket giver en

samlet kvote på 10.580 tons. Det er på trods af, at biologerne har anbefalet en kvote på 5.120 tons hellefisk i Diskobugten.

Sermitsiaq

Fiskere er sjældent enige med biologer i deres biologiske anbefalinger på fangstdyr, og særligt når det gælder hellefiskekvoter, er der tit uenighed mellem biologer og fiskere. Men denne gang er både de kystnære fiskeres organisation SQAPK, og formand for Fiskeri- og Fangstudvalget i Avannaata Kommunia enige med Helle Siegstads bekymring om, at gentagne forhøjelser af hellefiskekvoter kan få fatale konsekvenser for hellefiskebestanden i Diskobugten i fremtiden.

Helle Siegstad er afdelingschef i Afdelingen for Fisk og Skaldyr på Grønlands Naturinstitut, og hun har mange gange været uenige med fiskerne, men denne gang er de enige.

Risiko for fiskeristop

Grønlands Naturinstitut har ikke data, der skal danne grundlag for at ændre de nuværende biologiske rådgivninger med hensyn kystnært fiskeri efter hellefisk. Den seneste rådgivning er givet på basis af data,

der viser, at der er nedgang i bestanden – og alligevel forhøjer Naalakkersuisut kvoterne yderligere, hvilket betyder, at man kommer

til at fiske mere end rådgivningen.

– Vi har før set mange gange, at Naalakkersuisut forhøjer hellefiskekvoterne for det indenskærs fiskeri – så det er ikke nyt.

Vores rådgivning er baseret på data, så man får det mest optimale ud af fiskeriet. Vi har ikke nogen følelser i klemme, og det er et system, vi er sat i verden for at rådgive om, siger Helle Siegstad.

Sjælden enighed

Naalakkersuisuts kvoteforhøjelse betyder, at fiskerne er sikret fortsat fiskeri for resten af året. Men mens næstformanden for SQAPK,

Søren Vetterlain, finder det betænkeligt, at kvoteforhøjelser kan få negative konsekvenser for hellefiskebestanden i Diskobugten i​​​​​​​ langsigtet perspektiv.

– Derfor deler vi bekymring med Helle​​​​​​​ Siegstad i hendes udmelding om, at gentagne kvoteforhøjelser kan få skadelig effekt på fiskeriet, siger Søren Vetterlain fra Saqqaq.

