Biografstole i Sermermiut skal skiftes ud

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 02. maj 2022 - 16:59

Biografstolene i Kulturhuset Sermermiut er blevet for gamle, hvorfor jernstellet af stolene blandt andet er begyndt at bøje sig, hvilket medfører de er blevet sikkerhedsmæssig farlige.

Derfor arbejder Avannaata Kommunia på, at udskifte biografstolene, fremgår det af det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunen skal afholde flere events

- Der skal arrangeres store events i Ilulissat. For det første afholdes fiskerimesse til efteråret. For det andet afholder ICC i 2023 konference i Ilulissat. Med hensyn til sådanne store arrangementer, er det hensigtsmæssigt at udskifte biografstolene i Kulturhuset i Sermermiut. Anskaffelse af nye stole vil også være fordel i forbindelse med borgernes bedre udnyttelse af Ilulissat hallen og kulturhuset. Udover store arrangementer er borgerne også brugere, fremgår det.

Det vurderes, at det vil koste 900.000 kroner at udskifte biografstolene.

Sporten skal ikke rammes

Det foreslås, at midlerne skal hentes fra 'Tilskud til idrætsforeninger' på 500.000 kroner samt 'Fredericia ophold' på 200.000 kroner.

- Indstillingen blev godkendt, men det ønskes at der indhentes flere tilbud. I forbindelse med behandlingen af sagen bemyndiges borgmesteren at træffe beslutninger indenfor rammerne. Kommunalbestyrelsen understreger, at beslutningen ikke skal have negative effekt for sporten, lyder det.