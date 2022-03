Biluheld: To personer slap med nød og næppe

Thomas Veirum, Nina-Vivi Møller Andersen. Onsdag, 16. marts 2022 - 10:14

På Facebook florerer der i øjeblikket et billede af en bil, det er endt på taget efter et uheld.

Grønlands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at uheldet skete i Ilulissat tirsdag eftermiddag.

- Bilen var på vej ned af en bakke, og føreren fortæller, at bilens bremser svigtede, siger Bent Johnsen, der er fungerende politikommissær ved politiet i Ilulissat.

Føreren har oplyst, at han forsøgte at bremse bilen ved at påkøre en lygtepæl. Bilen ramte her en klippekant og endte på hovedet.

Bent Johnsen siger, at der ikke var alkohol involveret i uheldet, og at ingen personer kom til skade. Politiet efterforsker dog sagen for at få klarlagt, hvorfor bilen ikke standsede.

Det var tæt på

Andreas Samuelsen og Andreas Møller var på vej op af bakken, da bilen pludselig kom mod dem.

- Bilen kom pludselig med en høj fart, og heldigvis kørte han forbi en familie med klapvogn og kørte direkte mod os. Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre, da vi ikke vidste hvilke retning bilen ville køre.

De to venner så at bilen kørte ind i lygtepælen og væltede.

- Den ramte butikken og stod nærmest oprejst før den langsomt væltede om på hovedet, fortæller Andreas Samuelsen, som straks hjalp føreren og ringede efter politiet.

- Jeg var i choktilstand, hvor jeg ikke engang kunne huske politiets telefon nummer, siger Andreas Samuelsen.

Han og hans ven Andreas Møller er i god behold efter uheldet.