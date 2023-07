Bilsyn er på vej tilbage i landets største byer

Merete Lindstrøm Torsdag, 06. juli 2023 - 06:20

Der er 24 år siden der sidst blev afholdt bilsyn i Grønland, derfor ønsker Naalakkersuisuts at højne færdselssikkerheden ved at bilsynet sikrer at bilernes bremser og andet kritisk udstyr virker.

Og nu ser det ud til, at bilejerne snart kan se frem til bilsyn i de største byer.

- Manglen på bilsyn skal ikke holde 25 års jubilæum. Det glæder mig derfor, at transportminister Thomas Danielsen har taget min henvendelse alvorligt og anerkendt problemstillingen og arbejder for at finde en løsning hurtigst muligt, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen.

LÆS OGSÅ: Efter 23 år: Enige om at genindføre bilsyn

Naalakkersuisut har fremsent ønske til den danske regering og afventer nu en løsning fra Rigsmyndighederne.

- Jeg forventer at det næste skridt bliver en bekendtgørelse, så der kan komme udbud på opgaven til lokale værksteder til bilsyn i Grønland, siger Erik Jensen.

Allerede sidste år i august mødtes Erik Jenden med daværende transportminister Trine Bramsen for at finde en løsning på problemet.

De grønlandske ønsker til bilsyn omfatter blandt andet:

Den enkelte bilejers udgifter til bilsyn må ikke væsentligt overstige udgifter til bilsyn for en bilejer i Danmark.

Bilsynet skal i første omgang omfatte byer med mere end 750 køretøjer, hvilket vil sige byerne Ilulissat, Sisimiut og Nuuk.

Bilsynet skal rettes mod de væsentligste fejl.

Bilsyn hører under færdselsområdet, som ikke er et hjemtaget område. Bilsyn er dermed statens ansvar. Departementet for Boliger og Infrastruktur bistår rigsmyndighederne med baggrundsinformationer og forslag til, hvordan synene kan ske, oplyser departementet.