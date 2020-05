Billedserie: Det her er brændt på dumpen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. maj 2020 - 07:03

Når der går ild i dumpen i landets tredje største by, er det ikke så lidt, der går op i røg. Og selvom det ser voldsomt ud, så foregår den type ukontrolleret brand ved så lave temperaturer, at plastik og andre genstande udleder voldsomt mange giftstoffer, hvor dioxin er den værste. Det fortæller formanden for landets kommunale affaldsselskab, Frank Rasmussen til Sermitisaq.AG

- Der kan være syre og masser af andre stoffer, der bliver frigivet under sådan en brand. Det er derfor, man er påpasselig med at lave ukontrolleret deponier, siger direktøren for Esani A/S.

Med ukontrollerede deponier, mener affaldschefen, at man de fleste steder i landet lader entreprenører køre affald ud de gerne vil af med uden at have styr på, hvad der bliver lagt på dumpen.

På den måde kan ting som for eksempel spildolie, batterisyre og plastik, ligge blandt affaldet på en åben dump. Og det er ikke godt, når der opstår uventet brand som den i Ilulissat.

- Det er enormt ulykkeligt og uheldigt, og det kunne ske mange steder i landet. Det er den slags vi i Esani A/S forsøger at forebygge, siger Frank Rasmussen.

Pas på drikkevandet

Han understreger, at den giftige dioxin kan ende i drikkevandet, hvis røgen har været inde over drikkevandsdepoterne og understreger, at det er vigtigt, at der bliver holdt øje med vandets kvalitet den næste tid.

Mandag oplyste beredskabschef i Avannaata Kommunia, Jens Dahl, til Sermitsiaq.AG, at alt brandbart på dumpen er brændt ned.