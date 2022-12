Redaktionen Torsdag, 15. december 2022 - 09:55

Direktør for Nuuk Kunstmuseum, Nivi Christensen, og Mai Misfeldt, forfatter til stor biografi om Aka Høegh, er ikke i tvivl:

75-årige Aka Høegh er en af de kunstnere, som har haft størst indflydelse på grønlandsk kunst i nyere tid.

- Aka Høegh er billedkunstens Rasmus Lyberth, siger Nivi Christensen.

- Hun er elsket lokalt og internationalt for sin stil. Der kan ikke være tvivl om, at hun har haft en enorm indflydelse på Kunstskolen, som hun var med til at tage initiativ til. Også for arbejdet med Nationalgalleriet har Aka Høegh været vigtig.

- Der står enorm respekt om hende og hendes arbejde. Som ung måtte hun kæmpe i strid modvind, for at få lov til at komme på Kunstakademiet. Grønlands Styrelse mente, der var mere brug for sygeplejersker.

- Aka Høegh er en af få kunstnere i Grønland, som har vist, at det kan lade sig gøre at leve af at have kunsten som primær indtægtskilde.

