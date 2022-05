Billeder: Underholdende kampe ved GM

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 06. maj 2022 - 11:37

Grønlandsmesterskaberne i håndbold afholdes på multihallen Inussivik i disse dage, og den tredje spilledag blev afviklet i går, torsdag.

Første kamp stod mellem NÛK og Holdfællesskabet hos herrer.

Før kampen var NÛK favoritter til at vinde kampen, og de startede kampen som lyn og torden.

- NÛK kom hurtig foran med tre hurtig scoringer, alligevel havde de det lidt svært i starten da Holdfællesskabets målmand Rene Abelsen-Petersen reddede mange skud og to straffekast. Ved 10 minutter var NÛK kun foran med to mål, men derfra blev det bedre og bedre, både i offensivt og defensivt, skriver arrangørerne ved GM.

NÛK kontrollerede hele anden halvleg, flere kontramål gav NÛK muligheden for at spille roligt og klogt.

- NÛK lukkede ikke mål ind i de første 21 minutter i anden halvleg, Taatsiaq Bohm Villadsen lavede flere redninger, han blev nemlig hjulpet godt af sine medspillere. Målmanden blev også fuldt fortjent kåret som kampens spiller, fremgår det.

Nuuk-holdet vandt kampen med 37-11.

Qaqortoq-mandskab gav kamp til stregen

Dagens anden kamp stod mellem K-33 fra Qaqortoq og NÛK hos kvinderne.

Selvom NÛK var favoritter havde de det svært i hele første halvleg, de brændte mange chancer og lavede alt for mange tekniske fejl. K-33 spillerne kæmpede bravt. Bibi Kielsen spillede rigtig flot forsvarsspil, mens Ajla Bibi Knudsen lavede mange flotte angrebsspil. Hos NÛK var det Nuunu-Marie Lukassen, der var mest fremtrædende med flere sikre scoringer.

Kampen var stadig tæt i starten af anden halvleg. Men da kæmpetalentet Ajla Bibi Knudsen fik direkte rødt kort ved stilling 19-21, blev det rigtig svært for K-33.

- NÛK var fysisk stærkere og er et mere erfarent hold, hvilket til sidst blev lidt for hårdt for K-33. Slutresultatet blev 23-31 til NÛK, der nu har det ene ben i finalen. Kampens profiler var; Nuunu-Marie Lukassen, Karla de Kam og Bibi Kielsen, den sidstnævnte blev kampens spiller, der kæmpede bravt, især i forsvarsspillet.

Gyserkamp

Den sidste kamp stod mellem Nagdlunguak fra Ilulissat og Aqigssiak' fra Maniitsoq hos herrerne.

Kampen var for begge hold meget vigtigt, da det kunne blive afgørende for hvem der ender i finalen.

- Nagdlunguak's taktik var klar, og det var at holdet skulle forsøge at stoppe Akutaaneq og Angutimmarik Kreutzmann. Men på trods af mandsopdækning af Akutaaneq og Angutimmarik, kom Aqissiaq bedst i starten, meddeler arrangørerne.

Så kom der to røde kort til begge mandskaber, fra Nagdlunguak var det Karl Brandt der blev udvist, og fra Aqissiaq var det Inuuteq Silassen Dahl. Inuuteq var den mest erfaren spiller efter Akutaaneq og Angutimmarik, derfor var udvisning af Inuuteq svækkelse af Aqissiaqs angreb.

- Der gik længere tid hvor Aqissiaq mislykkes med at score, hvilket resulterede i kampens første time out af Aqissiaq. Timeouten hjalp, Aqissiaq kom ind i kampen igen og sluttede første halvlegen med føring på 17-14.

Fightervilje

I anden halvleg havde Ilulissat flere udvisninger, der gjorde, at Aqissiaq kunne komme foran med fire mål, og Nagdlunguak var hele tiden bagud, indtil 18. minut hvor de scorede til 25-25.

- Derfra var kampen meget tæt, Aqissiaq og Nagdlunguak skiftes til at føre kampen. Men med stærk fightervilje kom Nagdlunguak foran med 2 minutter tilbage, men kampen var ikke sikret endnu. Aqissiaq reducerede føringen med et mål, da der var omkring 30 sekunder tilbage, men det var ikke nok. Kampen endte med sejr til Nagdlunguak med cifrene 33-32. Det var små marginaler der afgjorde kampen.

Nagdlunguak's træner Niels Jørgen Jensen sagde således efter kampen:

- Det var en meget hård kamp. Vi lavede dumme fejl, for eksempel to gange udvisninger på samme tid, det gjorde at vi skulle kæmpe hårdere. Efter dårlig kamp mod GSS, hvor alt mislykkedes, er vi rigtig glad for sejren i dag. Vores angreb var meget bedre i dag, det kan vi bygge videre på.