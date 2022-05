Billeder: Sportsklub arrangerer gåtur for de ældste borgere

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 22. maj 2022 - 14:30

Lørdag arrangerede sportsklubben i Ilulissat, Nagdlunguak', fælles gåtur med beboere på alderdomshjemmet Unganartoq.

- Hvert år inviteres beboerne til at deltage ved gåturen i forbindelse med 'Gør Maj Sund', og arrangementet blev gennemført lørdag. Trods det kolde vejr var der mange, der deltog ved gåturen, oplyser Lena Ravn Davidsen fra Nagdlunguak'.

Hun oplyser, at alderdomshjemmets leder Rachel Reimer Jensen har tilkendegivet, at beboerne har været glade for arrangementet, og at der har være et minuts stilhed før gåturen for at mindes to borgere, der for nyligt gik bort.

- Vi oplevede, at gåturen skabte glæde blandt de ældre, hvor de fik muligheden for at se en del af byen, som de ikke har set i lang tid. Man kunne se, at det gav lykke, siger hun.

I disse dage har herrelandsholdet landsholdssamling i Ilulissat, og her deltog fodboldspillerne ved gåturen.