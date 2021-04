Billeder: Rejsegilde på Kangaatsiaqs nye skole

redaktionen Fredag, 30. april 2021 - 14:37

Kangaatsiaq kom ét skridt nærmere en nybygget skole, da man tirsdag kunne afholde et rejsegilde.

- Vi har taget hertil for at deltage i rejsegilde af den nye skole. Vi har glædet meget os til at nå hertil. Og alle, der har været med i byggeriet, I har bygget en flot skole, I er meget dygtige, da I har arbejdet i det kolde vinter for at lave et så stort projekt. Vi er meget stolt er jer, sagde borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA), i forbindelse med rejsegildet af den kommende skole.

Står klar til næste år

Skoleinspektør i Kangaatsiap Atuarfia Sussi Adelholm, der deltog i rejsegildet, ser frem til færdiggørelsen af skolen.

- Der vil være masser af muligheder i forskellige fag, og en af de ting vi glæder os mest til er at vi vil få mulighed for at bruge naturen i undervisningsmetoder, for eksempel i naturfag og andre fag. Vi glæder os allesammen - elever, medborgere, og lærere, lød det blandt andet fra Sussi Adelholm.

Det forventes, at skolebyggeriet vil blive færdigbygget i juni til næste år, og KJ er bygherre på projektet.