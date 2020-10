Billeder: Her skal raske folk testes

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 13. oktober 2020 - 07:45

- Podning af personer, der skal testes for corona, skal udføres ved svælgets bagvæg bag mundhulen. Derefter skal podepinden udføres med roterende bevægelse.

Vi er ved det tidligere 'Kalaaliaraq' ved Brugseni i bymidten i Nuuk mandag eftermiddag, og her åbner corona-testcentret nemlig i dag, tirsdag. Personer, der har været i karantæne i fem dage efter indrejse fra Danmark, skal nemlig re-testes i den nu tidligere bræt.

Instruktøren er i fuld gang med at vise, hvordan man foretager coronatest for de 12 frivillige, der arbejder i Kommuneqarfik Sermersooq, da Sermitsiaq.AG kigger forbi mandag.

Forberedelse til åbningen af testcentret i Nuuk Leiff Josefsen

De 12 personer har tilmeldt sig frivilligt. Det er dem, der skal foretage coronatest. Lugten inde i testcentret er skarp og sødlig, stedet er nemlig nymalet, og håndværkere er i gang med de sidste ting, der stedet skal være klar til brug til de mange kommende tests.

- Stedet skal nok blive færdig inden dørene åbnes i morgen, siger udviklingskonsulent Else Momme fra Kommuneqarfik Sermersooq, der står for koordinering af de frivillige.

De 12 frivillige arbejder i Kommuneqarfik Sermersooq, men er fra forskellige afdelinger.

Undervisning i korrekt brug af værnemidler Leiff Josefsen

- De skal have én til to vagter om ugen. De første 150 tests skal foretages tirsdag, på folk der skal til femtedags test. Ellers følger antallet, det antal passagerer, der lander til Nuuk, som skal testes, siger Else Momme.

Hun oplyser, at passagerer fra København, der kommer til Nuuk, fremover vil få en seddel, hvor der står, hvornår de skal testes i 'Kalaaliaraq'.

- Herfra skal bliver de registreret, når de kommer ind, derefter sker podningen, så er det færdigt. Hele processen her vil ikke tage mere end et par minutter, siger Else Momme, der forsikrer, at ingen af de frivillige bliver smittet, da alle sikkerhedsprocedurer vil blive overholdt.

Else Momme fra Kommuneqarfik Sermersooq Leiff Josefsen

Åbningstiderne bliver fra klokken 08.00 til 12.00, og testningen bliver kun foretaget på raske passagerer uden symptomer. Alle andre skal testes på Dronning Ingrids Hospital, Sana.

- Når der så er foretaget en test, så vil de indrejsende få SMS-svar. Det vil typisk ske om aftenen, den dag man er blevet testet. Dog kan man i visse tilfælde vente op til 24 timer, oplyser Else Momme.

Laura Kyed arbejder til dagligt i kommunen, og hun er én af de 12 frivillige, som skal foretage podning.

- Jeg meldte mig frivilligt, da jeg mente, at det er vigtigt at melde sig, fordi jeg havde hørt, at der var flere, der ikke kunne blive testet. Hvis vi kunne gøre det hurtigere i forbindelse med testen, så tænkte jeg, at det var en god idé, siger hun.

Laura Kyed skal som frivillig foretage coronatest Leiff Josefsen

Hun er godt klar over, at der er risiko for smitte.

- Men vi har fået en god undervisning i, hvordan man bruger værnemidlerne, så jeg er rimelig OBS på det. Overordnet er jeg ikke særligt bekymret over det, efter vi har fået denne introduktion. På en skala fra 1 til 10 ligger jeg nok på 1 eller 2 over min bekymring for at blive smittet, griner hun.

- Jeg er da lidt spændt på, når jeg skal starte her. Men jeg har lært en masse ting her, for eksempel hvordan man tager værnemidler korrekt af, og jeg har lige prøvet en podning i svælget. Det er en stor viden, for jeg vidste ikke hvor svælget lå før, så det er perfekt, lyder det fra Laura Kyed.