Billeder: Plastaffald genanvendes og bliver til nye produkter

redaktion Torsdag, 26. maj 2022 - 11:45

Upernavik sætter fokus på genanvendelse og bæredygtighed.

Blot få hundrede meter fra dumpen i Upernavik har Nikolaj Sørensen, ejer af Café de Upernavik, med hjælp fra den danske miljøvirksomhed 'Strandet' startet et projekt.

- Vi vil gerne være med til at vise folk i Upernavik og de omkringliggende bygder, at vi skal finde ordentlige løsninger på vores affaldsudfordringer, siger Nikolaj Sørensen, der er ejer af Café de Upernavik, i en pressemeddelelse.

Fra knapper til souvenirs

Små plaststykker, som stammer fra ødelagte fiskekasser, hældes nemlig ned i tragten på den lille gule maskine. En støbeform placeres præcist under dyssen hvorefter Nikolaj med stor kraft drejer på hjulet og presser den nu smeltede plast ned i formen. Et øjeblik efter fremviser han 10 flotte hvide og blå plastknapper. Formen samles igen og processen gentages.

- Fiskekasserne er indsamlet fra den lokale dump, hvorefter de er blevet renset og neddelt i små stykker, klar til at blive forvandlet til alt fra knapper til souvenirs – alt sammen produkter, som skal være med til at vise at vores affald faktisk er værdifulde ressourcer, fremgår det.

Skolebørn lærer om plastforurening

På Upernavik skole fik eleverne fra 6.-8. klasse også mulighed for at opleve plastprojektet og lære om hvad der sker, når affald ender i naturen. Men det helt store hit var, da de fik lov til at prøve genanvendelsesmaskinen og var med til at støbe ting ud af plastaffald.

- Ved at komme ud og vise projektet på skoler håber vi at skabe viden om affald og genanvendelse på en sjov og involverende måde, fortæller Nikolaj Sørensen.

- Vi håber at genanvendelsesprojektet skal rundt og besøge flere skoler i Avannaata Kommunia, så mange skolebørn kan få viden om og indsigt i affald, genanvendelse og miljø, tilføjer han.

Affald skader naturen

Affald i naturen og verdenshavene er et voksende miljøproblem. Det gælder i det meste af verden og desværre også her i Grønland. En undersøgelse fra 2021 foretaget af WWF

Verdensnaturfonden af affald indsamlet langs den grønlandske vestkyst viser, at størstedelen af affaldet stammer fra Grønland selv. Og det skal der gøres noget ved – for naturen og dyrenes skyld.



Derfor tog Nikolaj fat i Jens Wilhelm fra den danske miljøvirksomhed 'Strandet', som arbejder med at sætte fokus på affald i naturen og plastgenanvendelse.

Med støtte fra afdeling for bæredygtighed ved Avannaata Kommunia fik de indkøbt de nødvendige maskiner til projektet og søndag d. 23. maj blev borgere i Upernavik budt indenfor til en demonstration af maskinerne og en snak om affald, genanvendelse og naturen.

Opbakning fra lokale

- Det var dejligt at se og opleve opbakningen fra byens borgere og vi blev heldigvis bekræftet i at udfordringerne med de store mængder affald, som ender i naturen, også er noget som optager mange lokale, både børn som voksne, fortæller Jens Wilhelm, der er medejer af Strandet.



- Nu håber vi bare at endnu flere kan få glæde af projektet og der findes en god løsning på de udfordringer der er med affald i mange grønlandske byer og bygder, slutter han.