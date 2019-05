Billeder: Nytænkning på International Museumsdag

Toke Brødsgaard Søndag, 19. maj 2019 - 13:14

Lørdag eftermiddag var det absolut ikke kedeligt og støvet at gå på Nuuk Kunstmuseum. I forbindelse med den årlige internationale museumsdag, var der tænkt ud af boksen for at gøre museet levende og spændende.

I et samarbejde med den anerkendte makeupkunstner Natascha Pedersen, var fire statister udsmykket og sminket inspireret af den omkringværende kunst.

Nyskabelse af ældre kunst

Som publikum var det ikke svært at se, hvor inspirationen var hentet til de fire meget smukt dekorerede levende kunstværker. En person var inspireret af indlandsisen, hvor sneen funkler og reflekterer det omkringværende lys.

Inspireret af værker af “Kunngi” var danseren Alexander Montgomery-Andersen flot sminket af Natascha Petersen Toke Brødsgaard

Inspirationen kommer delvist fra nogle af Emanuel A. Petersens værker men også fra andre malere, der har beskæftiget sig med isens magi. En anden var inspireret i tupilakkerne og mindede os om at tupilakkerne ikke er små souvenirs, men faktisk er ment som skræmmende ånder, der kan være ganske drillesyge og ondskabsfulde. Mimikken hos statisten Klaus Geisler var enestående og gruopvækkende.

Moderne inspiration

Hos en tredje var inspirationen hentet i tre værker udført af den lokale kunstner Frederik “Kunngi” Kristensen, der er kendt for sine farverige malerier med geometriske figurer. 3D effekten var meget stærk på denne model og man kunne føle Kunngis geometri blive vakt til live.

Makeup-kunstneren Natascha Petersen sammen med skuespiller Klaus Geisler udsmykket med inspiration fra tupilakkerne Toke Brødsgaard

Sidste model var inspireret af Robert Holmenes værk Fortid og Nutid, der viser en hvid silhuet af en trommedanser på et lærred med en række computerdele. Med motherboard, tandhjul, elektroder og højt hår var denne udsmykning gennemført.

Grønland på verdenskortet

Fejringen af museumsdagen er en større økonomisk post som museet har fået god støtte til af fonde. Arrangementet har dels været til gælde for lokalbefolkningen men også for at sætte museet på verdenskortet hos ICOM, der er International Council of Museums. Det er denne organisation der står bag dagen, der i år har temaet Traditionernes Fremtid.

- ICOM har da også fået øjnene op for aktiviteterne i Nuuk, der i disse dage står på en række specielle aktiviteter, fortæller museumsleder, Nivi Christensen

Robert Holmenes værk Fortid og Nutid fortolket på International Museumsdag på Nuuk Kunstmuseum på modellen Bella Nielsen Toke Brødsgaard

Blandt andet har der været rundvisninger i museets samlinger og hejsning af nyt kunstflag ved Holms Hus. Søndag vil Nordisk Koncertkor kl. 14:00 opføre en koncert med titlen Havets Sange. Onsdag rundes museumsdagen af med musikalsk improvisation på baggrund af kunstværker fra særudstillingen med kunstsammenslutningen KIMIK af musiker Jacob Nyborg.