Billeder: Nationaldag fejret i Aalborg

redaktionen Søndag, 21. juni 2020 - 15:23

Præcis klokken 10.00 dansk tid blev 'Erfalorsorput' hejst ved Det Grønlandske Hus i Aalborg i forbindelse med nationaldagen.

På grund af forsamlingsbegrænsningerne i Danmark er nationaldagen i Det Grønlandske Hus i Aalborg neddroslet til et lille lukket arrangement for repræsentanter for husets brugergrupper og foreninger. Arrangementet samlede godt 30 deltagere til flaghejsning, fællessang og morgenkaffe.

Herefter holdt direktør Bo Albrechtsen nationaltalen.

Siden 2016 har alle offentlige bygninger og institutioner markeret den grønlandsk nationaldag ved at flage med Erfalasorput. Her er det Flyvestation Aalborg, der blandt andet er hjemsted for slædepatruljen Sirius logistikenhed. Sidste år glemte flyvestationen det grønlandske flag, men i år var Erfalasorput med militærisk præcision på plads fra morgenstunden.