Billeder: Lysets dag markeres      

Mørket lagde sig over Atuarfik Hans Lynge mandag morgen, før skolens trapper og gange blev lyst op af karavenen af fjerdeklasseelever klædt i hvidt med lys i hænderne.

Dagen hvor helgenen Sankta Lucia fejres, markeres mange steder med sang og optog. Også i skolerne her i landet.

Historien fortæller, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien. I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og det var ikke helt ufarligt dengang.

Romerne så nemlig de kristne som fjender af Romerriget, og det var derfor forbudt at være kristen.

Lucia trodsede faren og sneg sig ud i natten for dele mad ud til de fattige. På hovedet bar hun en krans med lys, så hun kunne se og havde hænderne fri til at hjælp.

Da Lucia nægtede at gifte sig med den mand, som hendes familie efter datidens skik havde lovet hende væk til, hævnede han sig ved at angive den kristne Lucia til myndighederne. Hun blev arresteret under kejser Diocletians forfølgelse af kristne og senere henrettet.