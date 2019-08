Billeder: Lykke på de store scener

Knud Fl. Larsen Lørdag, 31. august 2019 - 13:00

Først tirsdag aften Super Cup i Arena Næstved foran 2500 tilskuere og med snurrende tv-kameraer. De danske mestre fra Team Esbjerg var den aften en for stor en mundfuld for et skadesramt NFH hold. Esbjergenserne vandt med hele 33-22.

Lykke Frank Hansen kom på banen for første gang midt i 2. halvleg. Scorede to mål på fire afslutninger og fik vist prøver på sit meget hårde skud.

Første turneringskamp

Fredag aften var NFH igen i aktion. Første turneringskamp i den nye sæson i den intime arena hjemme i Nykøbing mod lokalrivalerne København Håndbold. Næsten 1000 tilskuere var på plads. En fantastisk stemning er der altid.

Frank Hansen direkte på tremeterkast i kampen mod København Håndbold Knud Fl. Larsen

Populærmusikken drøner ud af højtalerne. På storskærme spillerne i forskellige situationer. Opbakningen er hver gang imponerende. NFH supporterne i reglementerede klubfarver kommer gerne et par timer før kampstart for at få en god plads.

”Danmarks bedste publikum” kalder de sig med rette. Kampen var utrolig intens. Begge hold ville vinde for at komme godt fra start i turneringen. Efter en dramatisk afslutning med direkte rødt kort og straffekast vandt NFH 28-26. Lykke Frank Hansen kom på banen en enkelt gang for skyde et tremeterkast.

Stor jubel

- Totalt fedt at være en del af det her. Jeg er blevet modtaget så godt. Selv om man sidder på bænken, så er man en med i det hele. Jeg aldrig oplevet noget lignende, fortæller en meget glad Lykke Frank Hansen umiddelbart efter kampen og fortsætter:

Sejren over København Håndbold fejres Knud Fl. Larsen

- Jeg føler mig så tryg i de her rammer og bliver ikke nervøs, når træneren siger, at nu skal jeg ind. Det har været utroligt spændende at være en del af det her hold i nogle få uger.

Lykke Frank Hansen rejser i dag lørdag hjem til Nuuk. Der er mange ting, der skal tages stilling til, inden turen måske går tilbage til Danmark og Nykøbing for at forfølge drømmen om håndbold på højeste niveau.

Håber Lykke kommer tilbage

- Lykke har gjort det rigtig fint. Selvfølgelig tager det tid at vænne sig til at spille i Håndboldligaen. Den skudkraft og den fysisk, som Lykke har er indiskutabel.

Grønlandsk sportsmøde. Fra venstre Jonas Jensen, Muusa Ostermann-Søholm, Lykke Frank Hansen, Jakob Larsen og Carsten Olsen Knud Fl. Larsen

- Jeg tror og håber på, at Lykke kommer tilbage, og vil glæde mig til at være med til at videreudvikle Lykkes kompetencer, siger Nykøbing Falster Håndbolds cheftræner Jakob Larsen.

Besøg fra Grønland

NFHs flotte sejr og Lykke Frank Hansens debut i Håndboldligaen blev overværet af elitekonsulent Muusa Ostermann-Søholm Elite Sport Greenland og af den nye og den afgående generalsekretær i Kallllit Nunaanni Timersoqatigit, Grønlands Idrætsforbund, Jonas Jensen og Carsten Olsen. De var på tjenesterejse i Danmark og lagde vejen forbi Nykøbing.

Elite Sport Greenland har været på banen i forbindelse med Lykke Frank Hansens ophold i Nykøbing.

Der er mange opgaver, når man træder ind på de store scener Knud Fl. Larsen

Elitekonsulent Muusa Ostermann-Søholm fortæller:

-Vi fik en ansøgning fra Lykke Frank Hansen om betaling af transportudgifterne til Danmark. Vi syntes, at det lød meget spændende og ville gerne være med.

-Det er første gang, at en spiller på damesiden i håndbold går ind på et tophold i Danmark, og så vil vi naturligvis også gerne være med til at støtte op om udviklingen af landsholdet.