Billeder: Løftet fingerpeg til politikere og forskning i børnehøjde

Jensine Berthelsen Lørdag, 16. februar 2019 - 16:10

Kulturhuset Katuaq i Nuuk emmer af forskning i dag, for Grønlands Klimaforskningscenter har arrangeret en stor klimadag i anledning af centrets 10-års jubilæum. Der er i dagens anledning masser af forelæggelser og adskillige standere fra forskellige forskningsenheder samt andre der understøtter forskningen i Grønland.

Malene Simon, der er leder af Grønlands forskningscenter er meget godt tilfreds med tilslutningen til klimadagen.

- Det er primært forskere fra Grønland der har valgt at bruge tid og kræfter på at deltage i arrangementet, og de repræsenterer stort set hele klimaforskningsspektret og vi har kun én tilkaldt forsker fra udlandet, og det er ”Climate-Elvis”, nemlig Joshua Willis fra NASA, der forsker i isens nedsmeltning i og ved Grønland, siger en tilfreds Malene Simon til Sermitsiaq.AG.

Deltagere i dagens klimadag: - Forskningsvirksomheden Asiaq - Grønlands nationalmuseum - KNAPK - Dronning Ingrids hospital - Departementet for miljø, natur og forskning - NASA - Ilisimatusarfik - GEUS - Pinngortitaleriffik

Vigtigt at få børnene med

Når man ikke lige tænker på de voksnes voksensnak, er der godt med plads til børnene arrangementet, for både alle børnenes Hinnarik og den amerikanske ”Climate-Elvis”, der har opfundet sin helt egen måde at opsøge opmærksomhed for klimaet, og som synger i elviskostume sammen med børnene.

- Det er for Grønlands klimacenter meget vigtigt at børnene inddrages og at børnene på et tidligt tidspunkt lærer om klimaets betydning, for det er dem der kommer til at opleve konsekvenserne af hvad vi oplever i dag og det er dem der kan bryde op med menneskets handlinger med negative påvirkninger for klimaet, siger Malene Simon.

Politikere sylter klimaet

Forfatteren Aqqaluk Lynge have mere end et par alvorsord overfor politikerne i Grønland. Han mener ganske enkelt at det er beskæmmende at vort land halter så langt bagude, når det gælder politiske tiltag.

- Afsmeltning i foråret eller pludseligt opståede varmegrader om vinteren har resulteret i fjeldskred og efterfølgende tsunamier der har ødelagt små bosteder. Før der sker værre ulykker må særlige foranstaltninger iværksættes for at være forberedt. Overordnet set har vi i dag langt større behov i Grønland for forskning i klima i det hele taget. Der er nødvendig at forskerne har gode arbejdsvilkår og der er behov for oplysning til befolkningen. Det er på tide at de ansvarlige, politikerne og administrationen begynder at prioritere deres opgaver, sagde Aqqaluk Lynge blandt andet i sin tale.

Mange arrangementer i år

Det er som nævnt Grønlands klimaforskningscentrets 10-års jubilæum centret nu godt er i gang med at fejre, lederen på centret, Malene Simon varsler i den forbindelse med masser af arrangementer i løbet af året.

- I dag har vi taget hul på de mange arrangementer der vil komme i løbet af året og vi ser frem til at mødes med folk og fortælle om klimaforskningen i Grønland.