Billeder: Langrendsløbere i træningssamling

redaktion Søndag, 31. juli 2022 - 14:14

For andet år i træk afholdes træningssamling for langrendsløbere i Kangerlussuaq, og i år er der 35 deltagere i den hårde samling.

Det skriver langrendsudvalget i en pressemeddelelse.

Sporten i udvikling

I år har landstræner Martin Møller fået følgeskab af Aqqaluartaa Olsen, tidligere professionel skiløber, VM deltager og nu skitræner i Norge.



- Det er glædeligt at se den udvikling som langrendssporten i Grønland undergår som på mange måder er begyndt at ligne træningsformen i Norge. Jeg er sikker på at man med den udvikling på sigt vil kunne skabe talenter der vil kunne konkurrere på verdensplan, siger Aqqaluartaa Olsen.

Aktiviteter hele året

Formand for Langrendsudvalget Majaq Heilmann udtaler:



- De senere år har vi mærket en stigende interesse for langrendssporten, og dette er noget vi skal værne om. Derfor finder vi det vigtigt at dyrke fællesskabet og det at der er aktiviteter spredt over hele året gør, at vi kan fastholde og tiltrække flere medlemmer til vores fantastiske sport.



Kangerlussuaq er udvalgt som stedet til træningssamlingen på grund af de alsidige omgivelser der både giver mulighed for rulleski, løb, terrænløb, styrketræning og svømning.