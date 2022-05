Billeder: Intens start på GM

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 04. maj 2022 - 11:08

Seniorernes grønlandsmesterskaber i håndbold blev fløjtet i gang tirsdag i multihallen Inussivik i Nuuk.

Tre kampe blev spillet på turneringens første dag. Den første kamp stod mellem Nagdlunguak' fra Ilulissat og Holdfællesskabet hos herrerne.

Favorit-sejr til Ilulissat-hold

Nagdlunguak var kæmpe favoritter inden kampen. Men det var svært at se i starten af kampen.

- De havde svært ved at forsvare sig og lavede dumme tekniske fejl. Det kan være, at de har undervurderet modstanderen, men det kan også være, at de manglede kamptræning. Henimod slutning af 1. halvleg blev det bedre for Nagdlunguak, og det bedre spil fortsatte inde i 2. halvleg. Deres fløjspillere, Karl Brandt og Lars Møller var farlig i kontraspil, skriver arrangørerne ved GM.

Ilulissat-holdet vandt alligevel overbevisende kampen med 35-16. Pavia Lynge fra Holdfællesskabet blev kåret som kampens spiller.

Rødt kort til begge mandskaber

Den anden herrekamp stod mellem Nuuk-holdene GSS og NÛK.

Kampen var meget taktikpræget i starten af kampen, hvor man kunne mærke at de

to hold har stor respekt for hinanden.

- Kampen var kun 9 minutter gammel, da to spillere fik rødt kort, det var Aqqaluk Sørensen fra GSS og Aqqalu Sandgreen fra NÛK der blev udvist, og efterfølgende modtog begge spillerne blåt kort, som ud over udvisnning også kan udløse karantæne efterfølgende. Det ændrede dog ikke kampens rytme, begge hold følges hinanden indtil 20. minut, hvor GSS begyndte at udbygge deres føring, oplyser arrangørerne. Første halvleg sluttede 15-11 til GSS.

I anden halvleg startede det gulblusede GSS-mandskab bedst, hvor de scorede fire mål.

- Målmændene hos GSS, Inuk Højgaard og Isak Olsen præsterede rigtig flot, især sidstnævnte, Isak Olsen var afgørende, med tre redninger i straffekast og flere redninger i en-mod-en. Målmændene fik rigtig godt hjælp af deres medspillere, der forsvarede sig rigtig, rigtig godt. Hele holdet forsvarede sig godt, men det er især Inuk Olsen, Kuutak K. Olsen og Malik Frederiksen der styrede forsvarsspillet, fremgår det.

I angrebet var det Miki A. Heilmann og Inuujuk Ostermann-Søholm der styret angrebsspillet, med flotte kombination og afleveringer til stregspillerne, der enten krediterer flotte aflevering med scoringer eller fik tilkæmpet sig straffekast.



GSS vandt kampen med 33-19. Malik Frederiksen blev kåret som kampens spiller.

Håndboldforbundets turneringsledelse oplyser til Sermitsiaq.AG, at det får ingen konsekvenser for de to spillere, der fik blåt kort i kampen.

- De har afslået straffen, da de allerede har siddet ude i næsten hele kampen. Derudover udviste de sportsmandship efter kampens slut, meddeler TAAK's turneringsledelse.

Nervøs kamp

Én kamp blev spillet hos kvinderne. Her tog NÛK nemlig mod Holdfællesskabet.

- Begge hold startede nervøst, med mange tekniske fejl, især hos NÛK-spillerne, det resulterede i, at Holdfællesskabet var foran med to mål da første halvleg sluttede. Tanja Kristiansen og Maja Motzfeldt-Skovgaard var mest fremtrædende i første halvleg, fremhæver arrangørerne ved GM.

Da anden halvleg startede, var målmændene hos Holdfællesskabet stadig varm, men begge holdene havde mange uprovokeret fejl. Henimod slutning spillede NÛK bedre og bedre, det resulterede i, at de vandt kampen.

NÛK vandt kampen med 24-22, hvor NÛK's Christina V. Lange blev kåret som kampens spiller.

Mesterskaberne fortsætter i dag, onsdag.

Dagens kampe:



Herrer:

Klokken 17.00: Holdfællesskabet - Aqigssiak'

Klokken 20.30: Nagdlunguak' - GSS

Kvinder: