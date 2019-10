Billeder: Håndboldlandsholdet i København

Knud Fl. Larsen Lørdag, 26. oktober 2019 - 10:53

Først tirsdag aften, hvor Grønland vandt 37-32 over FIF. Derefter torsdag eftermiddag mod Ajax København. Ajax København er klubben, hvor landsholdets anfører Minik Dahl Høegh spiller.

I opgøret mod Grønland måtte Ajax København dog klare sig uden Minik Dahl Høegh. Den hvide Ajax trøje var skiftet ud med landsholdets røde.

Knud Fl. Larsen

Efter en føring ved pausen på 13-12 måtte Grønland dog i kampens slutfase konstatere, at Ajax København havde flere ressourcer at trække på. Københavnerne endte med at vinde en i perioder fin håndboldkamp med 30-26.

En af kampens helt store oplevelser var Minik Dahl Høegh, som på sin normale træningsbane boltrede sig og scorede hele 13 mål mod sine klubkammerater.

De grønlandske målscorere i kampen mod Ajax København:

Minik Dahl Høegh 13

Angutimmarik Kreutzmann 6

Akutaaneq Kreutzmann 3

Marco Geisler 1

Inuujuk Ostermann-Søholm 1

Kuutak K. Olsen 1

Noah John Davidsen 1

Knud Fl. Larsen

Ikke overraskende var det de tre garvede landsholdsspillere Angutimmarik Kreutzmann, Akutaaneq Kreutzmann og Minik Dahl Høegh, der måtte trække det store læs.

Der var dog flere andre, der bød ind med mange fine ting. Blandt andre målmanden Taatsiaq Villadsen, der i 1. halvleg stod med en redningsprocent på over 40.

Det gik fint

Angutimmarik Kreutzmann spillede en stor kamp. Scorede 6 mål. Sammenspillet med broderen Akutaaneq og Minik Dahl Høegh fungerede i store perioder rigtig fint.

- Ja. Det gik fint. Jeg har det godt og er også i rigtig god form og jeg synes, at sammenspillet var ganske udmærket. Det er noget med, at vi er ved at finde vores roller på holdet.

Angutimmarik Kreutzmann Knud Fl. Larsen

Angutimmarik Kreutzmann skiftede inden sæsonstarten fra Køge Håndbold til TIK Taastrup Håndbold. TIK Taastrup Håndbold spiller i den danske 2. division Øst.

- Jeg er rigtig glad for at være kommet til TIK Taastrup Håndbold. Det er en god klub for mig og jeg har igen fået rigtig stor lyst til at spille håndbold, fortæller 31-årige Angutimmarik Kreutzmann.

Kan være en hård omgang

En træningslejr af en varighed på en lille uge med træning to gange om dagen og kampe kan ikke mindst for spillerne, der til dagligt spiller i Grønland, være en hård omgang.

Landstrænerteamet Rasmus Larsen og Ingi Olsen Knud Fl. Larsen

Trænerteamet Ingi Olsen og Rasmus Larsen er enige om, at det har været en god samling.

- Jeg synes, at det er positivt at flere af de unge er på vej. Desværre var Nuka Heilmann skadet, så vores trup har været lidt smal. Jeg håber, at vi kan få endnu en træningssamling i løbet af de kommende måneder, siger Ingi Olsen.

Rasmus Larsen supplerer:

- En enkelt træningslejr er slet ikke nok, hvis vi drømmer om at klare os godt ved forårets kvalifikationsstævne til verdensmesterskaberne. Angrebsmæssigt er vi godt kørende, så længe kræfterne slår til. Forsvarsmæssigt kniber det. Det er de samme spillere, der trækker det store læs i såvel angreb som i forsvar.

Mange flotte aktioner i kampen mod Ajax København. Knud Fl. Larsen

- Vi har en gruppe, som gerne vil det her og det er meget positivt. Skal vi videre og blive så gode, at vi kan slå lande som USA, Canada og Mexico til foråret, kræver det træning, træning og atter træning, slutter Rasmus Larsen.

Grønlandske tilskuere

Overraskende mange grønlandske tilskuere havde fundet vej til Hafnia-Hallen i Valby og de fik alle en god oplevelse at tage hjem på.

Adskellige grønlandske tilskuere på plads i Hafnia-Hallen i København Knud Fl. Larsen