Billeder: GSS og NÛK klar til finale

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 16. maj 2021 - 11:04

Nuuk-holdene GSS og NÛK spiller finale ved grønlandsmesterskaberne i håndbold, der spilles i Inussivik i disse dage.

De to hold spillede lørdag, og GSS vandt kampen med 26-20. Herefter havde Maniitsoq-holdet Aqigssiaq selv muligheden for at afgøre det hele for at nappe finalepladsen. Kravet var, at holdet skulle undgå nederlag mod Nagdlunguak fra Ilulissat.

Tæt kamp

Holdene fulgtes ad hele kampen igennem, og Aqigssiaq var foran med 15-14 i pausen. Det bølgede også frem og tilbage efter pausen. Men så trak Nagdlunguak' fra ti minutter før tid, da holdet var foran med tre mål.

Kort før tid havde Aqigssiaq muligheden for at få uafgjort ved stillingen 28-29, men missede chancen. Det betyder, at Nagdlunguak og Aqigssiaq spiller om bronzemedaljerne, mens GSS og NÛK spiller finale.

Kampen om femtepladsen står mellem Akuleriit og Norsaq HC fra Aasiaat.

Søndagens kampe:

Kl. 12.00: Norsaq HC - Akuleriit

Kl. 14.00: Nagdlunguak - Aqigssiaq

Kl. 16.00: NÛK - GSS